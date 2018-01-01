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      Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

      10:25Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

      Фото: Московская биржа

      Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 61,31-61,40 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 61,3875 руб. - это на 14 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

      Курс евро составил 68,19 руб., повысившись на 13,75 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

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      Стоимость бивалютной корзины увеличилась примерно на 14 коп. до 64,45 руб.

      Нефть дорожает в четверг после ракетного удара по Багдаду, вызвавшего новые опасения по поводу потенциального конфликта на Ближнем Востоке.

      К 10:01 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,2% и составила $65,57 за баррель.

      Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,3% до $59,78 за баррель.

      По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 4%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в среду упала почти на 5%.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, нефть, рубль, торги, Мосбиржа

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