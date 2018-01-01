Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 61,31-61,40 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 61,3875 руб. - это на 14 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 68,19 руб., повысившись на 13,75 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась примерно на 14 коп. до 64,45 руб.Нефть дорожает в четверг после ракетного удара по Багдаду, вызвавшего новые опасения по поводу потенциального конфликта на Ближнем Востоке.К 10:01 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,2% и составила $65,57 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,3% до $59,78 за баррель.По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 4%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в среду упала почти на 5%.