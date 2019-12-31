Топ-10 крупнейших частных компаний Китая в 2019 году

Стоимость топ-10 крупнейших компаний Китая выросла в 8 раз за последнее десятилетие согласно отчету исследовательского института Hurun.

1. Alibaba Group Стоимость : $545 млрд



Возглавляет список компания Alibaba Group Holding, лидер электронной торговли. Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу.



Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.



Обладает собственной электронной платежной системой (Alipay, которая также используется для расчетов и в дочерней структуре — Taobao.com), пользуется единым для всех структур программным обеспечением для управления предприятием, а также отсортированными по регионам и отраслям базами данных товаров и предприятий. : $545 млрдВозглавляет список компания Alibaba Group Holding, лидер электронной торговли. Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу.Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.Обладает собственной электронной платежной системой (Alipay, которая также используется для расчетов и в дочерней структуре — Taobao.com), пользуется единым для всех структур программным обеспечением для управления предприятием, а также отсортированными по регионам и отраслям базами данных товаров и предприятий.

2. Tencent Holdings Стоимость : $408 млрд



Tencent — китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 г. в городе Шэньчжэнь. Tencent является одной из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний.



Дочерние компании Tencent как в самом Китае, так и в других странах мира, специализируются на различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного интеллекта и электронных развлечений. : $408 млрдTencent — китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 г. в городе Шэньчжэнь. Tencent является одной из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний.Дочерние компании Tencent как в самом Китае, так и в других странах мира, специализируются на различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного интеллекта и электронных развлечений.

3. Ping An Insurance Стоимость : $215 млрд



Ping An Insurance — китайская страховая группа компаний. Деятельность группы ведется по четырем основным направлениям: страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги и управление активами.



Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао, однако также представлена в других странах, в частности в США.



Количество страховых агентов компании превышает миллион человек, число отделений превышает 5 тыс. : $215 млрдPing An Insurance — китайская страховая группа компаний. Деятельность группы ведется по четырем основным направлениям: страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги и управление активами.Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао, однако также представлена в других странах, в частности в США.Количество страховых агентов компании превышает миллион человек, число отделений превышает 5 тыс.

4. Huawei Стоимость : $172 млрд



Huawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.



В июле 2019 г. компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название Huawei Mate 20 X.



9 августа 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.



Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10% от объема подписанных контрактов ($1,26 млрд), оставаясь одним из ведущих предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок. : $172 млрдHuawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.В июле 2019 г. компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название Huawei Mate 20 X.9 августа 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10% от объема подписанных контрактов ($1,26 млрд), оставаясь одним из ведущих предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок.

5. Ant Financial Стоимость : $143 млрд



Ant Financial, которая появилась 15 лет назад как эскроу-сервис, оценивается в $143 млрд. Ее услугами в Китае пользуются 700 млн человек.



Вместе с другими странами – миллиард. В составе Ant сегодня работает не только платежная система, но и крупнейший денежный фонд в мире. : $143 млрдAnt Financial, которая появилась 15 лет назад как эскроу-сервис, оценивается в $143 млрд. Ее услугами в Китае пользуются 700 млн человек.Вместе с другими странами – миллиард. В составе Ant сегодня работает не только платежная система, но и крупнейший денежный фонд в мире.

6. Meituan Dianping Стоимость : $79 млрд



Meituan Dianping базируется в Пекине, о компании мало кто знает за пределами Китая. Meituan Dianping занимается доставкой готовой еды и выполнением услуг на заказ (например, мойка машины на парковке), продает продукты и билеты в кино и предлагает скидки на совместные покупки.



Компания была основана в 2015 г. путем слияния сервисов Meituan и Dianping, тогда объединенную структуру оценили в $15 млрд. По собственным данным, сервис сотрудничает с 5 млн продавцами товаров и услуг, его аудитория составляет 280 млн пользователей в год. : $79 млрдMeituan Dianping базируется в Пекине, о компании мало кто знает за пределами Китая. Meituan Dianping занимается доставкой готовой еды и выполнением услуг на заказ (например, мойка машины на парковке), продает продукты и билеты в кино и предлагает скидки на совместные покупки.Компания была основана в 2015 г. путем слияния сервисов Meituan и Dianping, тогда объединенную структуру оценили в $15 млрд. По собственным данным, сервис сотрудничает с 5 млн продавцами товаров и услуг, его аудитория составляет 280 млн пользователей в год.

7. ByteDance Стоимость : $76 млрд



Компания ByteDance была основана в 2012 г. в Китае и по сей день занимается разработкой мобильных приложений.



Ее основным продуктом считается агрегатор новостных подборок Toutiao с аудиторий в 120 млн человек в день. : $76 млрдКомпания ByteDance была основана в 2012 г. в Китае и по сей день занимается разработкой мобильных приложений.Ее основным продуктом считается агрегатор новостных подборок Toutiao с аудиторий в 120 млн человек в день.

8. Hengrui Medicine Стоимость : $ 54,3 млрд



Hengrui – ведущая фармацевтическая компания Китая, которая специализируется на исследованиях, инновациях, изобретении и производстве высокотехнологичных препаратов в области здравоохранения.



Компания была основана в 1970 г. В 2000 г. акции компании начали торговаться на Шанхайской фондовой бирже. : $ 54,3 млрдHengrui – ведущая фармацевтическая компания Китая, которая специализируется на исследованиях, инновациях, изобретении и производстве высокотехнологичных препаратов в области здравоохранения.Компания была основана в 1970 г. В 2000 г. акции компании начали торговаться на Шанхайской фондовой бирже.

9. Midea Group Стоимость : $ 53,9 млрд



Midea Group - китайская компания, производитель бытовой техники. Основана в 1968 г. Штаб-квартира в городе Шунде, провинция Гуандун.



В настоящее время производит крупную и мелкую кухонную бытовую технику, холодильники, стиральные машины, пылесосы, бытовые и промышленные системы вентиляции и кондиционирования. : $ 53,9 млрдMidea Group - китайская компания, производитель бытовой техники. Основана в 1968 г. Штаб-квартира в городе Шунде, провинция Гуандун.В настоящее время производит крупную и мелкую кухонную бытовую технику, холодильники, стиральные машины, пылесосы, бытовые и промышленные системы вентиляции и кондиционирования.

10. Didi Стоимость : $52 млрд



Китайский конкурент Uber смог превысить показатели последнего в США и достичь 20 млн поездок в день в Китае.



Предлагая не только сервис такси, но и прокат авто, транспорт класса люкс и аренду автомобилей, Didi Chuxing стала одной из самых успешных частных компаний XXI века. : $52 млрдКитайский конкурент Uber смог превысить показатели последнего в США и достичь 20 млн поездок в день в Китае.Предлагая не только сервис такси, но и прокат авто, транспорт класса люкс и аренду автомобилей, Didi Chuxing стала одной из самых успешных частных компаний XXI века.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Стоимость топ-500 компаний Китая, согласно тому же исследованию, достигает $5 трлн – это больше ВВП Германии, крупнейшей европейской экономики, согласно данным МВФ.Ниже мы расскажем о 10 крупнейших компаниях Китая.