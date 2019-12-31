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      Топ-10 крупнейших частных компаний Китая в 2019 году

      12:33Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Стоимость топ-10 крупнейших компаний Китая выросла в 8 раз за последнее десятилетие согласно отчету исследовательского института Hurun.

      Стоимость топ-500 компаний Китая, согласно тому же исследованию, достигает $5 трлн – это больше ВВП Германии, крупнейшей европейской экономики, согласно данным МВФ.

      Ниже мы расскажем о 10 крупнейших компаниях Китая.

      1. Alibaba Group

      Стоимость: $545 млрд

      Возглавляет список компания Alibaba Group Holding, лидер электронной торговли. Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу.

      Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.

      Обладает собственной электронной платежной системой (Alipay, которая также используется для расчетов и в дочерней структуре — Taobao.com), пользуется единым для всех структур программным обеспечением для управления предприятием, а также отсортированными по регионам и отраслям базами данных товаров и предприятий.

      2. Tencent Holdings

      Стоимость: $408 млрд

      Tencent — китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 г. в городе Шэньчжэнь. Tencent является одной из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний.

      Дочерние компании Tencent как в самом Китае, так и в других странах мира, специализируются на различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного интеллекта и электронных развлечений.

      3. Ping An Insurance

      Стоимость: $215 млрд

      Ping An Insurance — китайская страховая группа компаний. Деятельность группы ведется по четырем основным направлениям: страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги и управление активами.

      Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао, однако также представлена в других странах, в частности в США.

      Количество страховых агентов компании превышает миллион человек, число отделений превышает 5 тыс.

      4. Huawei

      Стоимость: $172 млрд

      Huawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.

      В июле 2019 г. компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название Huawei Mate 20 X.

      9 августа 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.

      Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10% от объема подписанных контрактов ($1,26 млрд), оставаясь одним из ведущих предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок.

      5. Ant Financial

      Стоимость: $143 млрд

      Ant Financial, которая появилась 15 лет назад как эскроу-сервис, оценивается в $143 млрд. Ее услугами в Китае пользуются 700 млн человек.

      Вместе с другими странами – миллиард. В составе Ant сегодня работает не только платежная система, но и крупнейший денежный фонд в мире.

      6. Meituan Dianping

      Стоимость: $79 млрд

      Meituan Dianping базируется в Пекине, о компании мало кто знает за пределами Китая. Meituan Dianping занимается доставкой готовой еды и выполнением услуг на заказ (например, мойка машины на парковке), продает продукты и билеты в кино и предлагает скидки на совместные покупки.

      Компания была основана в 2015 г. путем слияния сервисов Meituan и Dianping, тогда объединенную структуру оценили в $15 млрд. По собственным данным, сервис сотрудничает с 5 млн продавцами товаров и услуг, его аудитория составляет 280 млн пользователей в год.

      7. ByteDance

      Стоимость: $76 млрд

      Компания ByteDance была основана в 2012 г. в Китае и по сей день занимается разработкой мобильных приложений.

      Ее основным продуктом считается агрегатор новостных подборок Toutiao с аудиторий в 120 млн человек в день.

      8. Hengrui Medicine

      Стоимость: $ 54,3 млрд

      Hengrui – ведущая фармацевтическая компания Китая, которая специализируется на исследованиях, инновациях, изобретении и производстве высокотехнологичных препаратов в области здравоохранения.

      Компания была основана в 1970 г. В 2000 г. акции компании начали торговаться на Шанхайской фондовой бирже.

      9. Midea Group

      Стоимость: $ 53,9 млрд

      Midea Group - китайская компания, производитель бытовой техники. Основана в 1968 г. Штаб-квартира в городе Шунде, провинция Гуандун.

      В настоящее время производит крупную и мелкую кухонную бытовую технику, холодильники, стиральные машины, пылесосы, бытовые и промышленные системы вентиляции и кондиционирования.

      10. Didi

      Стоимость: $52 млрд

      Китайский конкурент Uber смог превысить показатели последнего в США и достичь 20 млн поездок в день в Китае.

      Предлагая не только сервис такси, но и прокат авто, транспорт класса люкс и аренду автомобилей, Didi Chuxing стала одной из самых успешных частных компаний XXI века.

      Рубрики: Компании

      Метки: рейтинг, компании, стоимость

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