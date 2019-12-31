Может ли Иран позволить себе войну? 6 графиков об экономике

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В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани.

Экономика в состоянии рецессии

Сокращения нефтяного сектора

Сокращение торговли

Рост стоимости жизни

Высокий уровень безработицы

Рост дефицита бюджета

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.Однако напряженность в Ближневосточном регионе заставила инвесторов поволноваться относительно того, как ситуация скажется на состоянии рынков и приведет ли она к войне.Власти обеих стран заявляют о том, что не стремятся к развязыванию войны.Кроме того, многие эксперты по вопросам геополитики отмечают, что Иран не может себе позволить вступать в войну, что связано с ослабленной экономикой Исламский Республики в результате многолетних санкций.Однако эксперты отмечают, что на данный момент нет обновленных официальных данных по состоянию экономики Ирана.Тем не менее на графиках ниже показаны некоторые аспекты того, насколько иранская экономика готова к войне.Международные санкции, которые были введены в связи с ядерной программой Ирана, оказали значительное негативное влияние на экономику страны.Частичное снятие санкций произошло, после того как Иран пришел к соглашению с шестью крупнейшими мировыми державами в 2015 г. по сокращению ядерной программы.Однако новый президент США Дональд Трамп ввел новые санкции в отношении Ирана в 2018 г., что вновь ухудшило состояние иранской экономики.По оценкам Иран занимает четвертое место в мире по запасам нефти согласно данным Всемирного банка. Значительная доля экономического роста и государственных доходов связана с продажей нефти.Тем не менее среди американских санкций были ограничения на торговлю нефти, причем в 2018 г. Дональд Трамп восстановил эти ограничения.Это стало одной из главных причин, по которой эксперты и аналитики, включая аналитиков МВФ, ожидают дальнейшего сокращения добычи и экспорта иранской нефти.Сокращение иранского нефтяного экспорта и международные ограничения на другие секторы иранской экономики, включая банковский, горнодобывающий секторы, а также сектор морских перевозок, привели к общему сокращению международной торговли Ирана.Согласно оценкам МВФ в 2019 и 2020 гг. импорт Ирана превысит экспорт.ЦБ Ирана поддерживает стабильный официальный курс национальной валюты в размере 42 тыс. иранских риалов за американский доллар.Однако национальная валюты намного слабее на неофициальном рынке: в течение месяца курс достигал 140 тыс. риалов за доллар на фоне усиления напряженности с США согласно данным сайта Bonbast.com.Ослабление валюты привело к высокому уровню инфляции в Иране. По оценкам Всемирного банка, в мае 2019 г. уровень инфляции достиг 52%. Это приводит к росту стоимости жизни в Иране на фоне сокращения возможностей трудоустройства.Важное следствие стагнации в экономике – это повышение уровня безработицы, что наблюдается в Иране.Сокращение возможностей трудоустройства в Иране может привести к росту бедности в стране, отмечают аналитики Всемирного банка.Они подчеркивают, что уровень бедности в стране, вычисляемый как доля населения с покупательной способностью ниже $5,50 в день, выросла с 8,1% в 2013 г. до 11,6% в 2016 г.У иранского правительства весьма ограничены средства для разворачивания мер по укреплению экономики страны.Финансовые ограничения ограничивают возможности Ирана по ведению войны. Однако некоторые эксперты отмечают, что Тегеран по-прежнему может совершать акты агрессии по отношению к американским войскам на Ближнем Востоке.