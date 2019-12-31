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      Может ли Иран позволить себе войну? 6 графиков об экономике

      11:00Распечатать

      Фото: Bai Ping/Xinhua/Khalil Dawood Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/130876

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани.

      Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

      Однако напряженность в Ближневосточном регионе заставила инвесторов поволноваться относительно того, как ситуация скажется на состоянии рынков и приведет ли она к войне.

      Власти обеих стран заявляют о том, что не стремятся к развязыванию войны.

      Кроме того, многие эксперты по вопросам геополитики отмечают, что Иран не может себе позволить вступать в войну, что связано с ослабленной экономикой Исламский Республики в результате многолетних санкций.

      Однако эксперты отмечают, что на данный момент нет обновленных официальных данных по состоянию экономики Ирана.

      Тем не менее на графиках ниже показаны некоторые аспекты того, насколько иранская экономика готова к войне.

      Экономика в состоянии рецессии

      Международные санкции, которые были введены в связи с ядерной программой Ирана, оказали значительное негативное влияние на экономику страны.

      Частичное снятие санкций произошло, после того как Иран пришел к соглашению с шестью крупнейшими мировыми державами в 2015 г. по сокращению ядерной программы.

      Однако новый президент США Дональд Трамп ввел новые санкции в отношении Ирана в 2018 г., что вновь ухудшило состояние иранской экономики.

      Сокращения нефтяного сектора

      По оценкам Иран занимает четвертое место в мире по запасам нефти согласно данным Всемирного банка. Значительная доля экономического роста и государственных доходов связана с продажей нефти.

      Тем не менее среди американских санкций были ограничения на торговлю нефти, причем в 2018 г. Дональд Трамп восстановил эти ограничения.

      Это стало одной из главных причин, по которой эксперты и аналитики, включая аналитиков МВФ, ожидают дальнейшего сокращения добычи и экспорта иранской нефти.

      Сокращение торговли

      Сокращение иранского нефтяного экспорта и международные ограничения на другие секторы иранской экономики, включая банковский, горнодобывающий секторы, а также сектор морских перевозок, привели к общему сокращению международной торговли Ирана.

      Согласно оценкам МВФ в 2019 и 2020 гг. импорт Ирана превысит экспорт.

      Рост стоимости жизни

      ЦБ Ирана поддерживает стабильный официальный курс национальной валюты в размере 42 тыс. иранских риалов за американский доллар.

      Однако национальная валюты намного слабее на неофициальном рынке: в течение месяца курс достигал 140 тыс. риалов за доллар на фоне усиления напряженности с США согласно данным сайта Bonbast.com.

      Ослабление валюты привело к высокому уровню инфляции в Иране. По оценкам Всемирного банка, в мае 2019 г. уровень инфляции достиг 52%. Это приводит к росту стоимости жизни в Иране на фоне сокращения возможностей трудоустройства.

      Высокий уровень безработицы

      Важное следствие стагнации в экономике – это повышение уровня безработицы, что наблюдается в Иране.

      Сокращение возможностей трудоустройства в Иране может привести к росту бедности в стране, отмечают аналитики Всемирного банка.

      Они подчеркивают, что уровень бедности в стране, вычисляемый как доля населения с покупательной способностью ниже $5,50 в день, выросла с 8,1% в 2013 г. до 11,6% в 2016 г.

      Рост дефицита бюджета

      У иранского правительства весьма ограничены средства для разворачивания мер по укреплению экономики страны.

      Финансовые ограничения ограничивают возможности Ирана по ведению войны. Однако некоторые эксперты отмечают, что Тегеран по-прежнему может совершать акты агрессии по отношению к американским войскам на Ближнем Востоке.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: США, Иран, экономика, рейтинг, война, графики

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