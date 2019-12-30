Обзор рынка: восходящий тренд в силе

Начало нового года оказалось благоприятным для фондового рынка, индекс РТС с начала года повысился на 2,6%. Наибольшее оживление пришлось на среду (08.01): рынок отреагировал на мягкий тон выступления президента США Д. Трампа в отношении Ирана, позволивший предположить снижение вероятности перехода конфликта в "горячую" фазу. В итоге понизилась волатильность по западным фондовым индексам, остается в силе восходящий тренд по глобальному фондовому индексу MSCI ACWI. В российском секторе высоколиквидных бумаг в среду заметно подорожали "НОВАТЭК" (NVTK, +4,3%), Мосбиржа (MOEX, +2,6%), Сбербанк (SBER, +2,1%), "ЛУКОЙЛ" (LKOH, +1,8%).

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "Мечела" (MTLR) в среду подорожали на 30,8%, "Нижнекамскнефтехима" (NKNC) – на 14,1%, ЧМК (CHMK) – на 9,2%, "Интер РАО" (IRAO) – на 8,2%.Фондовые индексы США повысились на 0,5-0,7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.Сегодня в начале торгов возможно сохранение оптимистичного настроя на рынке в целом, но нефтегазовый сектор может отставать от рынка, поскольку смягчение позиции США в отношении Ирана привело к сокращению "геополитической премии" в ценах на нефть (фьючерсы на Brent, вчера краткосрочно превысившие $70 за баррель, вернулись в диапазон $65-66 за баррель). На валютном рынке возможна стабилизация пары доллар/рубль в области выше 61,0 на фоне повышения по индексу доллара (DXY).