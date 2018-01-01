Праздничный триумф рубля: валюта РФ начала год обновлением многомесячных максимумов

Рубль вновь в лидерах. За время праздников российская валюта успела заметно укрепиться и останавливаться пока, похоже, не собирается.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Начало нового года сложилось для российской валюты более чем оптимистично. На фоне низкой активности торгов, связанной с праздниками, а также фактически безграничной ликвидности в мировой финансовой системе рубль уверенно укрепился, обновив многомесячные максимумы.Курс доллара на Московской бирже вплотную приблизился к 61 руб., а евро опустился ниже отметки 68 руб. - впервые за два года.Конфликт США и Ирана, который многие уже успели назвать началом мировой войны, дважды сыграл в пользу рубля.Сначала это был скачок цен на нефть. Напомним, что сразу после убийства иранского генерала Сулеймани котировки смеси Brent взлетели до $71,5 за баррель.Однако на фондовых площадках чувствовалось напряжение, поэтому эффект для рубля был сдержанный. Однако накануне, после слов Трампа о том, что никакой войны не будет, цены на нефть рухнули почти на 5%, но это никак не помешало рублю, напротив, российская валюта начала укрепляться еще сильнее.Глобальные инвесторы выдохнули с облегчением и начали скупать рисковые активы с удвоенной энергией.Как уже было сказано выше, ликвидности в финансовой системе сейчас более чем достаточно, поэтому участники торгов активно скупают активы, которые приносят больший доход, в том числе и рублевые.Также стоит добавить, что в праздничные дни на валютном рынке России отсутствовал покупатель валюты в лице Центрального банка, что, безусловно, сносило определенные коррективы в ход торгов, ведь согласно прогнозам в этом году ЦБ РФ купил валюты для Минфина на 2,3 млрд руб.Можно предположить, что в ближайшее время спрос на рубли сохранится, тем более инвесторам предложат еще больше рублевых бумаг.Министерство финансов РФ увеличило план размещения облигаций федерального займа в I квартале, повысив долю среднесрочных и длинных бумаг.Ведомство намерено продать в январе-марте ОФЗ на сумму до 600 млрд руб. против плана в 450 млрд руб. на тот же период прошлого года, отмечает Bloomberg.В январе запланированы три размещения ОФЗ, в феврале и марте - по четыре.Доходность 10-летних госбумаг за прошлый год упала на максимальную величину с 2015 г. благодаря циклу снижения стоимости заимствований Банка России и погоне инвесторов за доходностью в условиях отрицательных ставок на развитых рынках.Как и в прошлом году, Минфин попытается больше разместить в первой половине года, поскольку затем может появиться напряженность из-за выборов президента США, считают эксперты.