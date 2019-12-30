Россияне в новый год в 2 раза увеличили покупки для взрослых

Россияне в первые дни 2020 г. вдвое увеличили покупки товаров для взрослых, подсчитали в онлайн-магазине Ozon.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon отмечала относительное затишье на площадке с 31 декабря по 2 января, однако с 3 января россияне стали возвращаться к покупкам. Так, число ежедневных заказов перевалило за 100 тыс., а с 4 января продажи Ozon росли уже более чем в два раза к уровню прошлого года."Состав заказов в течение каникул менялся. Сначала в покупках преобладали прежде всего бытовые товары - таблетки для посудомоечных машин, средства для уборки, шампуни, подгузники, детское питание и прочие товары повседневного спроса", - указали в интернет-ритейлере.Уже 3-4 января пользователи начали вносить разнообразие в досуг. "Продажи книг на Ozon выросли на 40% относительно среднего значения в году - чаще всего покупают детективы и литературу по саморазвитию; продажи ледянок и санок увеличились на 70%, настольных игр и товаров для творчества - на 85%", - рассказали в компании.Кроме того, россияне покупали небольшие подарки и упаковку для них. В свою очередь, как отметили в Ozon, многие покупатели воспользовались длинными каникулами, чтобы разнообразить или укрепить семейную жизнь."В первые дни января популярными стали товары категории "18+". Продажи товаров для взрослых в 2020 г. выросли на Ozon в 2 раза относительно того же периода годом ранее. После презервативов самый популярный товар в этой категории - секс-гаджеты ярких цветов с разнообразными режимами и даже дистанционным управлением. Продажи интимной косметики на Ozon выросли в 1,5 раза, за ними следуют настольные игры (плюс 70% год к году), а хит продаж - карточная "Камасутра", - сказали в ритейлере.При этом в каждый четвертый заказ с товарами для взрослых покупатели добавляли детские товары (чаще всего - подгузники и детское питание), а в каждый третий - товары для красоты и здоровья (шампуни, кремы, косметика). "Видимо, молодые семьи провели каникулы с пользой для отношений, и к IV кварталу 2020 г. аналитики Ozon зафиксируют рост продаж товаров для малышей", - сообщается в исследовании компании, которое цитирует РИА "Новости".