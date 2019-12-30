Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

В 2020 г. у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Всего в 2020 г. будет 366 дней — он будет високосным. Из них рабочих дней — 248, а выходных и праздничных — 118.Короткие рабочие недели утверждены правительством в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.Праздничные нерабочие дни установлены у нас в стране Трудовым кодексом РФ:1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово,23 февраля — День защитника Отечества,8 марта — Международный женский день,1 мая — Праздник Весны и Труда,9 мая — День Победы,12 июня — День России,4 ноября — День народного единства.Однако часто праздничные дни выпадают на выходные (субботу и воскресенье), и тогда их переносят на другие даты. По общему правилу, которое также прописано в ТК РФ, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако выходные дни могут переноситься на другие дни Федеральным законом или постановлением правительства РФ, уточнили в пресс-службе Госдумы.Так, в 2020 г. в соответствии с постановлением переносятся выходные:с субботы 4 января - на понедельник 4 мая,с воскресенья 5 января - на вторник 5 мая.Таким образом, в 2020 г. у россиян будут длинные выходные: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня. И не забудьте, что перед праздниками рабочий день — короткий (на один час меньше).