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      Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

      09:54Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". В 2020 г. у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.

      Всего в 2020 г. будет 366 дней — он будет високосным. Из них рабочих дней — 248, а выходных и праздничных — 118.

      Короткие рабочие недели утверждены правительством в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

      Праздничные нерабочие дни установлены у нас в стране Трудовым кодексом РФ:

      1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово,

      23 февраля — День защитника Отечества,

      8 марта — Международный женский день,

      1 мая — Праздник Весны и Труда,

      9 мая — День Победы,

      12 июня — День России,

      4 ноября — День народного единства.

      Однако часто праздничные дни выпадают на выходные (субботу и воскресенье), и тогда их переносят на другие даты. По общему правилу, которое также прописано в ТК РФ, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако выходные дни могут переноситься на другие дни Федеральным законом или постановлением правительства РФ, уточнили в пресс-службе Госдумы.

      Так, в 2020 г. в соответствии с постановлением переносятся выходные:

      с субботы 4 января - на понедельник 4 мая,

      с воскресенья 5 января - на вторник 5 мая.

      Таким образом, в 2020 г. у россиян будут длинные выходные: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня. И не забудьте, что перед праздниками рабочий день — короткий (на один час меньше).

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: праздники, выходные, производственный календарь

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