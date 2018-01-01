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      Китай впервые допустит зарубежные компании к разведке и добыче нефти и газа

      10:06Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Китай впервые разрешит иностранным компаниям самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране, сообщило Министерство природных ресурсов КНР.

      С 1 мая 2020 г. зарегистрированные в Китае иностранные фирмы с чистыми активами не менее 300 млн юаней ($43 млн) могут самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране, цитирует "Рейтер" заявление министерства.

      Ранее иностранные компании могли вести разведку и добычу в Китае только в составе совместных предприятий с участием китайских компаний или в сотрудничестве с китайскими компаниями CNPC, Sinopec или их дочерними структурами.

      Согласно данным официальной статистики спрос на газ в Китае превысил отметку 280 млрд куб. м, увеличившись на 45 млрд куб. м (19%). Цель властей Китая - достижение 10%-й доли природного газа в энергобалансе страны к 2020 г. Сейчас этот показатель чуть не дотягивает до 7%, и чтобы приблизиться к цели 13-й пятилетки, КНР нужно не только поддерживать набранный темп, но и увеличивать его. Пока рост потребления во все большей степени обеспечивается импортным газом, так как собственная добыча растет гораздо медленнее.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Китай, энергоресурсы, добыча газа в Китае

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