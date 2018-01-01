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      Погрузка на сети РЖД в 2019 году снизилась на 0,9%

      10:11Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Погрузка на сети РЖД в 2019 г. снизилась на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,278 млрд тонн, сообщила компания.

      Железными дорогами погружено:

      каменного угля – 372 млн тонн (-0,8% к 2018 г.),

      кокса – 10,8 млн тонн (-4,3%),

      нефти и нефтепродуктов – 232 млн тонн (-1,9%),

      руды железной и марганцевой – 120,2 млн тонн (+3%),

      черных металлов – 73,8 млн тонн (-5,6%),

      лома черных металлов – 14,7 млн тонн (-7,7%),

      химических и минеральных удобрений – 60,5 млн тонн (+2,2%),

      цемента – 26,3 млн тонн (+4,7%),

      лесных грузов – 42 млн тонн (-8,1%),

      зерна – 21,7 млн тонн (-20,1%),

      строительных грузов – 124 млн тонн (+0,2%),

      руды цветной и серного сырья – 19,6 млн тонн (-0,5%),

      химикатов и соды – 26,1 млн тонн (-1,1%),

      промышленного сырья и формовочных материалов – 35 млн тонн (-0,9%).

      Грузооборот в 2019 г. составил 2601,3 млрд тарифных тонно-км (+0,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 3304,4 млрд тонно-км, что соответствует уровню 2018 г.

      Погрузка на сети ОАО "РЖД" в декабре 2019 г. составила 106,7 млн тонн, что ниже показателя аналогичного периода предыдущего года на 2%.

      Грузооборот за декабрь 2019 г. снизился к аналогичному периоду предыдущего года на 2,9% и составил 218,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период уменьшился на 3,5% и составил 275,6 млрд тонно-км.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: РЖД, грузоперевозки, погрузка

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