Погрузка на сети РЖД в 2019 году снизилась на 0,9%

Погрузка на сети РЖД в 2019 г. снизилась на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,278 млрд тонн, сообщила компания.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Железными дорогами погружено:каменного угля – 372 млн тонн (-0,8% к 2018 г.),кокса – 10,8 млн тонн (-4,3%),нефти и нефтепродуктов – 232 млн тонн (-1,9%),руды железной и марганцевой – 120,2 млн тонн (+3%),черных металлов – 73,8 млн тонн (-5,6%),лома черных металлов – 14,7 млн тонн (-7,7%),химических и минеральных удобрений – 60,5 млн тонн (+2,2%),цемента – 26,3 млн тонн (+4,7%),лесных грузов – 42 млн тонн (-8,1%),зерна – 21,7 млн тонн (-20,1%),строительных грузов – 124 млн тонн (+0,2%),руды цветной и серного сырья – 19,6 млн тонн (-0,5%),химикатов и соды – 26,1 млн тонн (-1,1%),промышленного сырья и формовочных материалов – 35 млн тонн (-0,9%).Грузооборот в 2019 г. составил 2601,3 млрд тарифных тонно-км (+0,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 3304,4 млрд тонно-км, что соответствует уровню 2018 г.Погрузка на сети ОАО "РЖД" в декабре 2019 г. составила 106,7 млн тонн, что ниже показателя аналогичного периода предыдущего года на 2%.Грузооборот за декабрь 2019 г. снизился к аналогичному периоду предыдущего года на 2,9% и составил 218,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период уменьшился на 3,5% и составил 275,6 млрд тонно-км.