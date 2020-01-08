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      Пожары в Австралии уничтожат 1 млрд животных

      10:45Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Пожары в Австралии, неутихающие с осени прошлого года, уничтожат свыше 1 млрд животных, подсчитали в университете Сиднея. Это бедствие глобального масштаба.

      Из-за растущей скорости распространения огня профессор Крис Дикман пересмотрел свою оценку числа животных, погибших в результате лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс, до более чем 800 млн животных. В целом воздействие пожаров на страну приведет к гибели одного миллиарда животных.

      Эта цифра включает млекопитающих (за исключением летучих мышей), птиц и рептилий и не включает лягушек, насекомых или других беспозвоночных. Дикая природа Нового Южного Уэльса находится под серьезной угрозой и подвергается все большему давлению со стороны целого ряда угроз, включая расчистку земель, экзотических вредителей и изменение климата, отмечается в заявлении университета Сиднея.

      Выступая перед Национальным общественным радио Америки, профессор Дикман сказал: "Я думаю, нет ничего, что могло бы сравниться с разрушением, которое происходит на такой большой территории так быстро. Это чудовищное событие с точки зрения географии и количества отдельных затронутых животных".

      Австралия богата разнообразием млекопитающих с более чем 300 местными видами.

      За последние 200 лет в Австралии вымерли около 34 видов и подвидов местных млекопитающих, что стало самым высоким показателем потерь среди всех регионов мира.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Австралия, лесные пожары

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