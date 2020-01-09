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      Вице-премьер Госсовета КНР на следующей неделе посетит США для подписания торгового соглашения

      11:04Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во главе китайской делегации посетит Вашингтон 13-15 января для подписания торговой сделки первой фазы, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

      Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ (слева) и президент США Дональд Трамп. Фото: EPA-EFE/TOM BRENNER

      Официальный представитель министерства Гао Фэн заявил, что переговорные команды двух стран находятся в тесном контакте, но не сообщил никаких дополнительных подробностей.

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      Президент США Дональд Трамп заявил 31 декабря, что торговое соглашение первой фазы с Китаем будет подписано 15 января в Белом доме. Трамп также отметил, что подпишет соглашение с "высокопоставленными представителями Китая", а позднее отправится в Пекин, чтобы начать переговоры по следующему этапу торговой сделки.

      Как сообщали "Вести.Экономика", торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в декабре, что торговая сделка первой фазы предусматривает увеличение экспорта США в Китай почти в два раза в ближайшие два года.

      Сделка предусматривает снижение некоторых американских пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Китаем закупок американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции.

      Пекин пока не подтвердил конкретные детали сделки, которые были обнародованы американскими чиновниками. Представитель Министерства коммерции КНР заявил, что подробности будут обнародованы после официального подписания соглашения.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, Дональд Трамп, торговая сделка, Лю Хэ

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