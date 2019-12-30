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      Стали известны планы правительства по приватизации госкомпаний

      10:28Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Кабмин утвердил план на трехлетний период. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 31 декабря.

      Согласно утвержденной правительством программе приватизации на трехлетний период, в числе активов, которые могут быть реализованы в 2020-2022 гг., пакеты акций ВТБ, "Совкомфлота" и НМТП. Как уже писали "Вести. Экономика", о планах властей по снижению доли в 7 госкомпаниях ранее сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.

      Соответствующее распоряжение об утверждении программы было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 31 декабря и опубликовано на сайте правительства 9 января.

      "Планом предусматривается приватизация в 2020–2022 гг. находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", - указано в документе.

      Поступления от приватизации госимущества в федеральный бюджет без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях, оценивается в 3,6 млрд руб. ежегодно.

      "Прогноз доходов от продажи федерального имущества может быть скорректирован в случае принятия правительством РФ отдельных решений о приватизации акций крупнейших компаний, имеющих высокую инвестиционную привлекательность", - добавляется в документе.

      В программе уточняется, насколько государство сократит свои доли в компаниях, внесенных в план приватизации. Так, из капитала НМТП, а также "Махачкалинского морского торгового порта" и "Алмазювелирэкспорта" оно планирует выйти полностью, а вот доля в ВТБ с нынешних 61% будет сокращена до 50% + 1 акция, в "Совкомфлоте" - со 100% до 75% + 1 акция, в "Росспиртпроме" - до 75% + 1 акция, в "Кизлярском коньячном заводе" - до 50% + 1 акция.

      "Конкретные сроки и способы приватизации этих акционерных обществ будут определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в случаях, предусмотренных решениями правительства", - отмечается в документе.

      Есть ряд нюансов, связанных с приватизацией отдельных компаний. В частности, в случае с "Алмазювелирэкспортом” она станет возможна после передачи полномочий госкомпании в части экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней Госфонда другой уполномоченной организации.

      Кроме того, в плане зафиксирована возможность, "принимая во внимание аспекты долгосрочного развития акционерных обществ, их инвестиционные потребности, необходимые для реализации стратегий развития, а также нормативы достаточности капитала (применительно к банкам)", снижать госдолю за счет допэмиссий с направлением вырученных денег на докапитализацию самого АО.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Россия, ВТБ, приватизация, Совкомфлот, НМТП, Правительство РФ, Алмазювелирэкспорт, Кизлярский коньячный завод, Росспиртпром, Махачкалинский морской торговый порт

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