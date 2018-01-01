Болгария вошла в проект строительства терминала СПГ в Греции

Правительство Болгарии одобрило приобретение газовым оператором "Булгартрансгаз" 20% в капитале проектной компании Gastrade, которая строит терминал для сжиженного природного газа (СПГ) под Александруполисом в Греции.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Gastrade возводит терминал СПГ в северной части Греции, в акватории моря в 10 км от Александруполиса, сообщает "Прайм". Терминал состоит из плавучего блока хранения и регазификации СПГ (FSRU) мощностью до 170 тыс. куб. м и максимальной емкостью газификации до 22,7 млн куб. м газа в день, а также системы трубопроводов длиной 28 км (24 км подводной части и 4 км надводной части)."Это общеевропейский проект, первоочередной проект Европейского союза, который повышает безопасность поставок, расширяет источники и маршруты энергоснабжения и поддерживает развитие конкуренции в Греции и Юго-Восточной Европе, а также создает газовый хаб в регионе", - сообщает Gastrade.Проект является продолжением греко-болгарского соединительного переходника (IGB), через который природный газ пойдет из Греции в Болгарию, Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию и на Украину.Болгарское участие полностью соответствует энергетической стратегии ЕС и является существенным шагом в осуществлении проекта газового хаба "Балкан", подчеркивает "Булгартрансгаз".Терминал СПГ в Александруполисе могут ввести в строй в 2022 г. Основными поставщиками СПГ для терминала выступят компании из США, Катара и других стран.Между тем Болгария с 1 января начала получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток". Газ через Болгарию поступает также в Грецию и Северную Македонию. Ранее российский газ шел по Трансбалканскому газопроводу через Украину.