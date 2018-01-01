СМИ: Вашингтон заранее знал о предстоящем ударе Ирана по военным базам США в Ираке

США знали о предстоящем ракетном ударе Ирана по американским базам в Ираке, сообщает телеканал Fox News. Американская разведка перехватила переговоры ряда лиц в Иране и Ираке, и Вашингтон знал, что удар готовится 8 января примерно в 17:30 по местному времени.

Фото: npr.org

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".О подготовке удара предупредили и власти Ирака. "Это предупреждение не стало для нас сюрпризом. Мы уже знали, что нападение последует", - заявил неназванный представитель США в Багдаде. По словам источника, Иран предупредил Ирак, потому что не хотел, чтобы при ударе пострадали иракские военные.В свою очередь The Washington Post (WP) сообщает, что высокопоставленные американские чиновники знали, что ракетный удар Ирана призван "привести к минимальным потерям". Источники утверждают, что иранские власти хотели "сохранить лицо", а нанесенный удар позволил обеим сторонам конфликта не оказаться на грани войны.Иран 8 января запустил 15 ракет по двум военным базам США в иракских городах Асаде и Эрбиле. Таким образом Тегеран ответил на убийство американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана.