ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      СМИ: Вашингтон заранее знал о предстоящем ударе Ирана по военным базам США в Ираке

      10:49Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". США знали о предстоящем ракетном ударе Ирана по американским базам в Ираке, сообщает телеканал Fox News. Американская разведка перехватила переговоры ряда лиц в Иране и Ираке, и Вашингтон знал, что удар готовится 8 января примерно в 17:30 по местному времени.

      Фото: npr.org

      О подготовке удара предупредили и власти Ирака. "Это предупреждение не стало для нас сюрпризом. Мы уже знали, что нападение последует", - заявил неназванный представитель США в Багдаде. По словам источника, Иран предупредил Ирак, потому что не хотел, чтобы при ударе пострадали иракские военные.

      В свою очередь The Washington Post (WP) сообщает, что высокопоставленные американские чиновники знали, что ракетный удар Ирана призван "привести к минимальным потерям". Источники утверждают, что иранские власти хотели "сохранить лицо", а нанесенный удар позволил обеим сторонам конфликта не оказаться на грани войны.

      Иран 8 января запустил 15 ракет по двум военным базам США в иракских городах Асаде и Эрбиле. Таким образом Тегеран ответил на убийство американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Иран, Вашингтон, Ирак, Тегеран

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить