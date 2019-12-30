Минимальный размер уставного капитала негосударственного пенсионного фонда увеличен до 150 млн рублей

Минимальный размер уставного капитала негосударственного пенсионного фонда (НПФ) должен составлять с 1 января 150 млн руб., размер собственных средств - не менее 200 млн руб. Ранее требования составляли 120 млн руб. и 150 млн руб. соответственно.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Новые правила распространяются на действующие и вновь созданные НПФ. По данным Банка России, почти все фонды выполнили требования к размеру уставного капитала и собственных средств."При этом по состоянию на 31 декабря несколько фондов находятся в стадии реорганизации. Банк России ожидает, что все фонды смогут выполнить требования закона", - ответили в ЦБ на запрос "Интерфакса".С 1 января вступило в силу указание ЦБ, которое поэтапно снижает лимит вложений пенсионных накоплений в бумаги одной компании.В частности, с 1 января разрешенная доля пенсионных накоплений в ценных бумагах и на депозитах одного юрлица (группы связанных лиц) не может превышать 13% стоимости инвестиционного портфеля НПФ. При этом доля акций одного эмитента в портфеле фонда не может превышать 8%.