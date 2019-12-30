ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Минимальный размер уставного капитала негосударственного пенсионного фонда увеличен до 150 млн рублей

      11:05Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Минимальный размер уставного капитала негосударственного пенсионного фонда (НПФ) должен составлять с 1 января 150 млн руб., размер собственных средств - не менее 200 млн руб. Ранее требования составляли 120 млн руб. и 150 млн руб. соответственно.

      Новые правила распространяются на действующие и вновь созданные НПФ. По данным Банка России, почти все фонды выполнили требования к размеру уставного капитала и собственных средств.

      "При этом по состоянию на 31 декабря несколько фондов находятся в стадии реорганизации. Банк России ожидает, что все фонды смогут выполнить требования закона", - ответили в ЦБ на запрос "Интерфакса".

      С 1 января вступило в силу указание ЦБ, которое поэтапно снижает лимит вложений пенсионных накоплений в бумаги одной компании.

      В частности, с 1 января разрешенная доля пенсионных накоплений в ценных бумагах и на депозитах одного юрлица (группы связанных лиц) не может превышать 13% стоимости инвестиционного портфеля НПФ. При этом доля акций одного эмитента в портфеле фонда не может превышать 8%.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: Банк России, инвестиция, НПФ, ценная бумага, уставный капитал

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить