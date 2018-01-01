Нигерия увеличит мощность завода СПГ до 30 млн тонн в год

Партнеры в проекте Nigeria LNG (Nigerian National Petroleum Corp) - Shell, Total и Eni - приняли окончательное инвестиционное решение (FID) об увеличении мощности завода с 22 млн до 30 млн тонн СПГ в год.

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Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Первые партии СПГ с новых мощностей получат в 2024 г., сообщает "Интерфакс". Инвестрешение предполагает, что дополнительные 4,2 млн тонн СПГ придутся на новую линию, а остаток дополнительной мощности обеспечат за счет увеличения мощностей существующих линий.Нигерия в 2019 г. поставила за рубеж 20,89 млн тонн СПГ (+ 1,5% в годовом выражении). По долгосрочным контрактам (до 2024 г.) Нигерия продает 7,84 млн тонн СПГ в год.Нигерия входит в список стран с наибольшими запасами нефти и газа в Африке, является участницей ОПЕК с 1971 г., занимает девятое место в мире по запасам природного газа, которые превышают 5 трлн куб. м. Страна является вторым после Алжира крупнейшим поставщиком газа из Африки в Турцию.Нигерия занимает четвертое место в мире по экспорту СПГ после Катара, Австралии и Малайзии.