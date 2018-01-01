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      Продажи автомобилей в Китае упали второй год подряд

      12:43Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Продажи автомобилей в Китае продолжили падать в декабре, продемонстрировав снижение по итогам второго года подряд, показали данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

      Фото: EPA/WU HONG

      Продажи седанов, внедорожников, мини-вэнов и многоцелевых транспортных средств в декабре сократились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,17 млн единиц. Снижение зафиксировано 18-й раз за последние 19 месяцев.

      Единственный рост с середины 2018 г. произошел в июне, когда дилеры предложили большие скидки для сокращения запасов.

      По итогам 2019 г. продажи автомобилей в Китае упали на 7,5%.

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      На показателях крупнейшего в мире авторынка сказалось замедление экономического роста в Китае, а также последствия торговой войны между Пекином и Вашингтоном.

      Кроме того, на показателях продаж сказалось то, что в некоторых китайских провинциях новые стандарты выбросов были внедрены раньше, чем ожидалось, что усилило неопределенность для автопроизводителей.

      Спад на китайском рынке сказывается на автопроизводителях по всему миру, оставляя им меньше возможностей для роста, в то время как продажи в Европе и США также сократились.

      Отрасль, страдающая от торговой напряженности, сталкивается с конкуренцией со стороны сервисов заказа такси и каршеринга, которые снижают потребность в покупке автомобилей.

      Автопроизводители в Китае все чаще делают ставку на электромобили для будущего роста. Tesla открыла завод в Шанхае на этой неделе. Mercedes-Benz и Volkswagen также выпускают электрокары. Между тем, спрос на электромобили ослаб, поскольку правительство в прошлом году сократило стимулы для покупки таких автомобилей.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, продажи автомобилей, CPCA

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