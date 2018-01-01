Американская McDermott, которая строит завод полимеров в Усть-Луге, готовится к банкротству

Американская инжиниринговая и строительная компания McDermott International, участвующая в строительстве завода полимеров в Усть-Луге, ведет с кредиторами переговоры о своем банкротстве, сообщает The Wall Street Journal.

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Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Решение о начале процедуры банкротства могут принять в ближайшие недели. McDermott начала испытывать финансовые проблемы, связанные с убытками по ряду крупных СПГ-проектов, сообщает "Интерфакс".Группа кредиторов во главе с инвестиционными компаниями HPS Investment Partners и Baupost Group LLC обсуждают возможность предоставления McDermott займа в размере $2 млрд для продолжения деятельности во время процедуры банкротства. Представители McDermott, HPS и Baupost отказались от пояснений.Заем, полученный в рамках процедуры банкротства, позволит McDermott выдавать аккредитивы, необходимые для финансирования строительных проектов. Большинство аккредитивов McDermott истекает в течение года, эти обязательства необходимо обновить, чтобы компания могла продолжать работу по существующим проектам.В рамках плана реструктуризации долга McDermott намерена продать свое подразделение Lummus Technology. Компания уже получила предложения о покупке этого бизнеса, который оценивают в $2,5 млрд.Lummus Technology задействована в проекте строительства завода полимеров (олефинов) в российской Усть-Луге, оператором проекта выступает "Балтийская химическая компания" (дочерняя структура "РусГазДобычи"). Завод станет частью проекта по переработке и сжижению природного газа, который осуществляют "Газпром" и "РусГазДобыча".McDermott заявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует деятельность компании в связи с раскрытием информации об ожидаемых убытках луизианского СПГ-проекта Cameron LNG. Этот завод является совместным предприятием McDermott с японской Chiyoda Corp.По данным IHS Markit, облигации McDermott, которые в ноябре 2019 г. стоили $0,47 за штуку, к 27 декабря 2019 г. подорожали до $0,59 за штуку. Акции компании стоили в прошлый понедельник $1,56 за штуку, капитализация компании снизилась в прошлом году на 85%.В октябре 2019 г. кредиторы согласились выдать McDermott заем в размере $1,7 млрд несколькими траншами при выполнении компанией ряда условий. В начале декабря 2019 г. кредиторы выдали компании второй транш в размере $350 млн.Между тем долг McDermott составляет $4,3 млрд, компания договорилась с держателями ее долговых бумаг об отсрочке исполнения обязательств по облигациям, обязательства наступают 15 января.