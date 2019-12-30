Акции "Распадской" выросли более чем на 11%

Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Акции угледобывающей российской компании "Распадская" на Московской бирже выросли на 11,15%, по состоянию на 11:31 стоимость акций компании достигла 118,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.



"Распадская" - основной актив Evraz, где ведется добыча коксующегося угля. Компания управляет одноименной угольной шахтой, которая является крупнейшей в России.



Кроме того, "Распадская" объединяет один разрез, фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.



Старший директор рейтингового агентства АКРА Максим Худалов рассказал ТАСС, что рост акций может быть частично связан с масштабными пожарами в Австралии, основном производителе коксующегося угля. Однако он отмечает, что поводом может быть и инсайд.



В марте 2019 г. совет директоров "Распадской" утвердил дивидендную политику, устанавливающую выплату минимум $50 млн за год полугодовыми платежами.



В декабре миноритарные акционеры "Распадской" пожаловались на компанию в Центробанк России.