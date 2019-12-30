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      Акции "Распадской" выросли более чем на 11%

      13:02Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Акции угледобывающей российской компании "Распадская" на Московской бирже выросли на 11,15%, по состоянию на 11:31 стоимость акций компании достигла 118,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

      "Распадская" - основной актив Evraz, где ведется добыча коксующегося угля. Компания управляет одноименной угольной шахтой, которая является крупнейшей в России.

      Кроме того, "Распадская" объединяет один разрез, фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

      Старший директор рейтингового агентства АКРА Максим Худалов рассказал ТАСС, что рост акций может быть частично связан с масштабными пожарами в Австралии, основном производителе коксующегося угля. Однако он отмечает, что поводом может быть и инсайд.

      В марте 2019 г. совет директоров "Распадской" утвердил дивидендную политику, устанавливающую выплату минимум $50 млн за год полугодовыми платежами.

      В декабре миноритарные акционеры "Распадской" пожаловались на компанию в Центробанк России.

      Рубрики: Металлургия

      Метки: шахты, распадская, цены акций

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