Топ-9 достижений декабря в России

Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Интернет-издание "Капитал страны" опубликовало свой рейтинг достижений регионов России в декабре 2019 г.
Главными событиями последнего месяца уходящего года в России стали завершающие этапы международных и российских мегапроектов. В оговоренные сроки запустили газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири", строительство которого шло более 5 лет в сложнейших климатических условиях. Полностью завершили строительство Крымского моста, запустив железнодорожное движение.
Представляем вашему вниманию девять наиболее значимых достижений декабря.
Открыто железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив
Президент России Владимир Путин 23 декабря открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, проехав из Керчи в Тамань в кабине машиниста поезда. Затем президент выступил на церемонии запуска поездов, которая прошла на станции Тамань-Пассажирская. Глава государства отметил плавность железнодорожного движения по мосту по сравнению с автомобильным.
Одновременно заработали железнодорожные подъезды к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани. Пока по мосту будут ездить только пассажирские поезда. Первый отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени и прибыл в Севастополь 25 декабря.
Второй поезд был отправлен из Москвы в Симферополь 24 декабря с Казанского вокзала в 23:45. Поездка заняла 33 часа.
Пассажирские поезда свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России. Загруженность поездов в Крым на новогодние праздники достигает 75%. Грузовые поезда планируется запустить в июне 2020 г.
Этим вечером с Казанского вокзала отправится первый поезд из Москвы в Крым. Состав стартует за 15 минут до полуночи. Ему предстоит проехать по новому Крымскому мосту. Что уже этой ночью - сделает другой поезд, который накануне вышел из Петербурга.
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика". Фото: ФГУП "Атомфлот"
Вышел на ходовые испытания самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика"
На Балтийском заводе продолжается строительство еще двух серийных атомоходов проекта 22220 — "Сибирь" и "Урал", а также идет подготовка к закладке следующего ледокола данного проекта: уже началась резка металла.
Ледоколы проекта 22220 оснащают ядерной паропроизводящей установкой РИТМ-200 мощностью 60 МВт, разработанной ОКБМ имени Африкантова. В качестве движителя используются три четырехлопастных гребных винта фиксированного шага. Двухосадочная конструкция этих судов позволяет им находиться как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
В Санкт-Петербурге начинаются первые ходовые испытания мощнейшего атомного ледокола "Арктика". Он предназначен для оказания помощи и проведения спасательных работ в ледовых условиях. Атомный ледокол может проходить сквозь лед толщиной почти 3 м.
Универсальный атомный ледокол длиной 173,3 м, шириной — 34 м, водоизмещением — 33,5 тыс. тонн имеет ресурс реактора 320 тыс. часов. Назначенный срок службы атомохода — 40 лет, экипаж — 75 человек.
Атомоходы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов и круглогодичного лидирования караванов в Западном районе Арктики, на мелководных участках Енисея и Обской губы, буксировки судов, а также оказания помощи и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Ледоколы смогут преодолевать до 2,8 м сплошного ровного припайного льда.
Контракт на постройку четвертого и пятого по счету универсальных атомных ледоколов проекта 22220 между ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" был заключен в августе 2019 г.
К 2024 г. грузооборот по Северному морскому пути должен вырасти до 80 млн тонн. Такой взрывной рост перевозок по арктической трассе возможен только благодаря атомному ледокольному флоту. Как работает единственная на планете плавучая АЭС?
На Чукотке зажгли новогоднюю елку от первой выдачи электроэнергии ПАТЭС "Академик Ломоносов"
В городе Певеке Чукотского автономного округа произошло историческое событие не только для российской, но и мировой атомной энергетики: плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла и символично зажгла городскую елку. В 2020 г. ПАТЭС предстоит подключить к тепловым сетям Певека и сдать в промышленную эксплуатацию, после чего она станет самой северной атомной станцией в мире.
Атомная теплоэлектростанция в составе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом города Певека. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути и обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.
Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам.
В конце августа "Академик Ломоносов" отправился в Певек из Мурманска, где он находился с прошлого года. Путь протяженностью более 4,7 тыс. км плавучая станция преодолела с помощью ледокола "Диксон" и двух буксиров. В сентябре ПАТЭС пришвартовалась к берегам Чукотки. В течение осени экипаж "Ломоносова" проводил комплекс пуско-наладочных работ, связанных с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии.
ПАТЭС "Академик Ломоносов" заменит мощности технологически устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ.
В настоящее время "Росатом" уже работает над вторым поколением ПАТЭС — оптимизированным плавучим энергоблоком, который будет меньше, но мощнее. Его предполагается оснастить двумя реакторами общей мощностью 100 МВт.
ПАТЭС со временем могут стать одним из экспортных проектов "Росатома". Зарубежные партнеры проявляют высокий интерес к плавучим АЭС, которые могут обеспечить надежное энергоснабжение островных и береговых государств в разных частях мира.
В Иркутской области "Россети ФСК ЕЭС" завершили строительство первых собственных центров питания. Ввод в работу подстанций 500 кВ "Усть-Кут" стоимостью 8,9 млрд руб. и 220 кВ "Сухой Лог" за 16,7 млрд руб. стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия. Общая протяженность энергокольца составляет 3,3 тыс. км. Суммарная стоимость входящих в него объектов превысила 28,6 млрд руб.
Более 90% всего установленного на подстанциях оборудования произведено в России. Оба центра питания оснащены современными коммутационными аппаратами, автоматизированными системами управления и коммерческого учета, релейной защитой на базе микропроцессорных терминалов. Новое оборудование позволяет оптимизировать режимы работы сети, обеспечивая устойчивость электропередачи и снижая потери электроэнергии.
Помимо подстанций 500 кВ "Усть-Кут" и 220 кВ "Сухой Лог" в Иркутской области построены три линии электропередачи 220 кВ: "Сухой Лог — Мамакан", "Сухой Лог — Пеледуй" и "Тира — Надеждинская". Всего в рамках проекта ввели 918 МВА трансформаторной мощности и 791 км ЛЭП.
В результате реализации проекта будет не только устранен дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области, но и созданы дополнительные связи западного энергорайона Республики Саха (Якутия) с Единой энергосистемой России, обеспечено надежное электроснабжение таких крупных потребителей как трубопроводная система "Восточная Сибирь — Тихий океан", Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия.
"Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы "Россети" на пути реализации концепции "Цифровая трансформация 2030". Наши потребители – как промышленные, так и бытовые – в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест", - отметил генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский.
Открытие центра изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Источник: ПАО "ОДК-Сатурн"
Открыто крупнейшее в России литейное производство мирового уровня
В г. Рыбинске Ярославской области торжественно открыли крупнейший в стране Центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Инновационное производство организовано на базе ПАО "ОДК-Сатурн", входящего в госкорпорацию "Ростех". Объем инвестиций в проект превысил 3 млрд руб. Создано 300 рабочих мест.
На предприятии реализован полный цикл изготовления заготовок различными способами точного литья. Процессы производства максимально автоматизированы. На новом производстве ежегодно будут выпускать компоненты для более чем 2 тыс. российских и зарубежных авиадвигателей. На 20 тыс. кв. м размещено 80 единиц высокотехнологичного оборудования, треть из которого произведена в России.
В рамках реализации проекта применены уникальные экологически безопасные технологии. Литейные комплексы не излучают тепло, т. к. оборудованы системой сбора и осаждения выделяемых паров масла, что исключает поступление вредных веществ в рабочую зону и в атмосферный воздух.
Новые цифровые технологии позволяют получать продукцию мирового уровня. При этом точность производства возрастает на 30%, себестоимость продукции снижается на 50%, трудозатраты сокращаются на 40%.
Уже в 2020 г. "ОДК-Сатурн" удвоит объемы производства до 280 тыс. лопаток в год. К 2024 г. производительность центра должна вырасти в 7 раз до 900 тыс. единиц продукции, в том числе для зарубежных поставок. Доходы центра от данного вида производства прогнозируются на уровне не менее 5 млрд руб. в год.
Лазерный комплекс АЛХК-01-"Зенит". Фото: shvabe.com
Создан лазерный комплекс для лечения онкологии
Красногорский завод им. С. А. Зверева (Московская область), входящий в холдинг "Швабе" (госкорпорации "Ростех"), представил на прошедшей в Москве Российской неделе здравоохранения не имеющий аналогов в мире лазерный комплекс АЛХК-01-"Зенит" для удаления ранних новообразований, лечения гинекологических заболеваний и предотвращения бесплодия.
Полностью автоматизированный лазерный хирургический комплекс предназначен для удаления раковых опухолей на ранних стадиях и папиллом, лечения эндометриоза и гемангиомы, послеродовых осложнений и других гинекологических заболеваний.
"Это уникальный для России комплекс. Его важное преимущество в том, что он воздействует на широкий спектр заболеваний, связанных с гинекологией и онкологией. При этом с учетом расширенного функционала относительно конкурирующих изделий его стоимость в разы ниже, что одновременно способствует и импортозамещению, и выходу на зарубежные рынки", — отметил заместитель гендиректора "Швабе" Иван Ожгихин.
В отличие от зарубежных аналогов изобретение красногорских специалистов позволяет задавать лазеру произвольный контур обрабатываемой площади, не ограничиваясь рядом фиксированных форм. Комплекс успешно прошел клинические испытания.
Стоимость комплекса составит около 3 млн руб., в то время как аналоги импортного производства вдвое дороже.
На выставке "Здравоохранение-2019" разработкой заинтересовались заказчики со всей России и других стран. Завод уже получил предварительные заказы. Первая серия запущена в производство и поступит в продажу в конце декабря.
На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО "НЗХК") изготовлены и прошли приемочные испытания первые тепловыделяющие сборки (ТВС) для реактора ВВЭР-1000 с экспериментальными тепловыделяющими элементами (твэлами), изготовленными в рамках программы по созданию российского ядерного топлива нового поколения безопасности (толерантного топлива). В планах "Росатома" — уже в I квартале 2020 г. загрузить изготовленные ТВС в один из реакторов Ростовской АЭС.
Толернтное топливо
Толерантное топливо (англ. - Accident Tolerant Fuel) – ядерное топливо, устойчивое к нештатным ситуациям на АЭС. Даже в случае потери теплоносителя и нарушения отвода тепла в активной зоне реактора толерантное топливо должно в течение достаточно длительного времени сохранять целостность без возникновения пароциркониевой реакции, способствующую выделению водорода. Внедрение противоаварийного топлива имеет ключевое значение для вывода системной безопасности и надежности атомной энергетики на качественно новый уровень. В топливной компании "Росатома" ТВЭЛ научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию толерантного топлива выполняет и координирует ВНИИНМ им. А. А. Бочвара.
Каждая из трех опытных ТВС содержит по 12 твэлов в толерантном исполнении с двумя различными вариантами материала оболочки, которые изготовлены либо из циркониевого сплава с хромовым покрытием, либо из хром-никелевого сплава. Оба варианта делают оболочки более жаропрочными за счет применения хрома.
Топливный дивизион "Росатома" в срок выполнил все планы по программе толерантного топлива на 2019 г. В следующем году начнутся испытания образцов не только в исследовательском реакторе, но и на действующем энергоблоке. Одновременно в исследовательском реакторе продолжат моделировать различные условия эксплуатации, включая режимы изменения мощности. Результаты испытаний помогут выбрать оптимальное технологическое решение.
Открыто движение поездов по новому железнодорожному мосту через реку Зея
В Амурской области официально ввели в эксплуатацию новый железнодорожный мост через реку Зея, который стал одним из крупнейших в сети Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Протяженность моста с учетом подходов составляет около 3,4 км. Стоимость объекта превысила 4,7 млрд руб. Строительство моста велось с 2016 г. в рамках инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей".
Новый мост расположен на участке между станциями Михайло-Чесноковская – Арга и предназначен для пропуска поездов по "Транссибу" в направлении с запада на восток. Для сокращения срока строительства возведение опор и сборка пролетных строений осуществлялись параллельно с двух берегов, что позволило выполнить работы на год раньше запланированного.
Конструкция моста обеспечит пропуск пассажирских поездов со скоростью до 120 км/час и грузовых поездов с увеличенной осевой нагрузкой до 32 тонн со скоростью до 90 км/час. Это позволит существенно повысить пропускную способность участка и сократить время доставки грузов по железной дороге к морским портам Дальнего Востока.
Глубина подземной части фундамента моста достигает 25 м. Срок эксплуатации объекта — 70-80 лет.
В г. Усть-Катаве Челябинской области начал работу высокотехнологичный тепличный комплекс "Горный" для круглогодичного выращивания огурцов, томатов и зеленых культур закрытого грунта. Основной инвестор — агрохолдинг "Чурилово". Суммарно вложения в проект составили 7,4 млрд руб. Создано 720 рабочих мест. Запуск мегатеплицы позволит полностью покрыть потребность южноуральцев, а также жителей соседних регионов в свежих овощах и зелени.
Площадь комплекса, включая инфраструктурные объекты, превышает 25 га. Для выращивания овощей и зеленых культур способом малообъемной гидропоники (на искусственных средах без почвы) используются системы капельного полива, искусственного освещения, регулирования микроклимата и минерального питания растений.
В рамках проекта построено 7 инфраструктурных объектов, в том числе подъездная автодорога с примыканием к федеральной трассе М-5 "Урал", объекты газо-, электро- и водоснабжения, водогрейная газовая котельная на 120 мегаватт и кабельно-воздушная линия "Кропачево — Агрокомплекс" мощностью 110 кВ.
В перспективе — выращивание грибов и увеличение производительности по томатам и огурцам с 35 тыс. до 45 тыс. тонн в год. Также планируется построить логистический центр площадью 10 тыс. кв. м с возможностью переработки овощной продукции.
Овощи тепличного комплекса "Горный" будут поставляться не только в населенные пункты Южного Урала, но и в Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Свердловскую, Тюменскую и Кировскую области.
1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.
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