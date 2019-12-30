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      Мобильных операторов обяжут блокировать номера мобильных телефонов заключенных

      14:00Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". В Госдуму внесен законопроект, который позволит отключать номера мобильных телефонов людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.

      Закон запрещает заключенным иметь при себе средства мобильной связи, однако он не всегда работает, пишет "КоммерсантЪ". Согласно законопроекту операторы связи обязаны блокировать номера на основании письменного решения главы территориального органа уголовно-исполнительной системы.

      Законопроект разработали глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его заместитель Александр Хинштейн и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

      В законопроекте отмечено, что, несмотря на запрет владения мобильными телефонами в тюрьмах, количество нарушений остается большим. По мнению авторов законопроекта, это способствует совершению преступлений, в основном мошенничества.

      По данным ФСИН, заключенные используют мобильные телефоны для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп и других нарушений правопорядка.

      В Госдуму внесен также законопроект об уголовной ответственности за передачу заключенным телефонов. По словам Хинштейна, ФСИН, Верховный суд и профильные министерства поддержали такие предложения.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Госдума, мошенничество, мобильный телефон, ФСИН, преступность

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