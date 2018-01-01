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      Взрывные продажи наушников могут изменить историю Apple

      13:30Распечатать

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Рост App Store, по-видимому, замедлился в 2019 г. - потенциально негативный признак того, что Apple сосредоточилась на развитии сервисного бизнеса, чтобы компенсировать более слабые продажи iPhone, пишет CNBC.

      Но, несмотря на то что история Apple уже несколько лет сосредоточена на сервисах, большое внимание на самом деле сместилось в сторону носимых устройств, который включает в себя AirPods, Apple Watch и линейку наушников Beats.

      В 2019 г. Apple представила две новые версии AirPods: обновленную "обычную" модель, которая дольше работает от аккумулятора и имеет футляр с функцией беспроводной зарядки, а также модель Pro, которая отличается новым дизайном и шумоподавлением.

      Кроме iPhone, AirPods стали хитом продаж Apple в сезон праздничных покупок. Apple Наушники уже в дефиците, поэтому "яблочная" компания уже попросила производителя наушников — компанию Luxshare Precision — удвоить производство. В результате ценные бумаги Luxshare Precision и Goertek, другой компании, причастной к производству AirPods, подскочили в цене.

      Но, вероятнее всего, таким образом проблема не решится. Отсюда появились слухи, что партнер Apple откроет новый завод, где и будут производиться беспроводные наушники. Согласно предварительным данным прибыль Apple от производства AirPods в 2019 г. составит $6 млрд. В следующем году, вероятно, этот показатель увеличится вдвое.

      Как отмечают в IDC, наушники стали новым продуктом для рынка носимых устройств. Начался тренд с того момента, когда несколько производителей убрали разъем для наушников со своих смартфонов, что привело к переходу на беспроводные наушники. Затем продолжилось использование наушников, включающих дополнительные функции, которые расширяют возможности звучания. Затем стали выпускаться наушники разных форм-факторов – от классических вариантов до беспроводных наушников-вкладышей. Наконец, цены на устройства значительно снизились, а некоторые достигли уровня ниже $20. Все это и позволило наушникам занять более половины объема поставок носимых устройств.

      Драйвером рынка носимых устройств в целом аналитики называют рост числа умных помощников дома и на телефоне. Благодаря множеству форм-факторов и наличию "умных" помощников рынок носимых устройств постепенно превращается в категорию устройств массового рынка, а не в категорию товаров для здоровья и фитнеса, уверены эксперты.

      Лидером рынка стала Apple, и, по мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе снижение цен на часы Apple Watch Series 3, а также запуск AirPods Pro позволят Apple сохранить доминирующую позицию на рынке.

      Китайская Xiaomi смогла отгрузить в течение недавнего квартала более 10 млн штук устройств линейки Mi Band. За счет этого компания значительно расширила свой глобальный охват, ориентируясь на страны Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Новые часы Samsung и наушники (как под собственной маркой, так и под маркой JBL) получили 9,8% рынка. На сегодняшний день компания смогла успешно объединить свои "умные" часы и наушники Galaxy Buds со своими смартфонами, и эта стратегия окупилась, так как многие операторы по всему миру помогли продвинуть линейку Samsung.

      Несмотря на политические проблемы, Huawei заняла четвертое место в мире благодаря высоким показателям на родине – в Китае. В пределах своих границ Huawei росла на 188% за год, что делает ее одной из самых быстрорастущих компаний в Китае. В остальном мире Huawei продолжил уверенный рост, хотя объемы поставок были намного ниже, поскольку примерно 80% его поставок были сосредоточены в Китае.

      "Мы считаем, что в настоящее время наблюдается консенсус в отношении того, что спрос на часы Apple Watch и наушники AirPods находится на подъеме, и, скорее всего, в этом квартале объем ежеквартальных продаж компании Apple превысит $10 млрд, - написали аналитики Citi в аналитической записке от 23 декабря. - Да, мы согласны с консенсусом, что сервисный бизнес Apple будет продолжать расти и способствовать росту маржи, но мы считаем, что консенсус не распространяется на сегмент товаров длительного пользования".

      Именно оптимизм в отношении носимых устройств Apple помог поднять акции на новые исторические максимумы в новом году. На прошлой неделе Apple впервые пробила $300 за акцию, и многие аналитики повышают свои ценовые ориентиры.

      Если предположить, что оценка Citi за праздничный квартал в размере $10 млрд близка к правильной, то Apple может сообщить о продажах носимых устройств и аксессуаров на сумму около $27 млрд за весь 2019 календарный год. (Мы получим точный ответ, когда Apple сообщит о доходах 28 января.)

      Стратегия компании Apple в отношении носимых устройств также очень похожа на тактику в сервисном бизнесе. Несмотря на то что продажи iPhone больше не растут, все еще есть около 1 млрд. iPhone в использовании по всему миру сегодня. Это миллиард возможностей выжать больше денег из каждого пользователя, продавая им полезный аксессуар, привязанный к iPhone, который у них уже есть. Для бизнеса по продаже аксессуаров Apple еще много места.

      Эта стратегия работает, только если аксессуары Apple достаточно хороши, чтобы оправдать расходы в $159 (стартовая цена на AirPods) или на iPhone стоимостью $1 тыс. Но AirPods и Apple Watch пользуются огромным успехом и предлагают лучшую привязку к экосистеме Apple, чем любая другая цифровая услуга компании.

      И хотя технически вы можете использовать AirPods с телефоном на платформе Android, лучший опыт вы получите на iPhone, увеличивая шансы того, что люди продолжат обновлять свои "айфоны". Если услуги Apple были ключевой темой для компании на протяжении 2018 и 2019 гг., то в этом году аналитики прогнозируют смещения акцента в сторону носимых устройств.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Apple, смарт-часы, наушники, носимые устройства, AirPods

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