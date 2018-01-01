Взрывные продажи наушников могут изменить историю Apple

Рост App Store, по-видимому, замедлился в 2019 г. - потенциально негативный признак того, что Apple сосредоточилась на развитии сервисного бизнеса, чтобы компенсировать более слабые продажи iPhone, пишет CNBC.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Но, несмотря на то что история Apple уже несколько лет сосредоточена на сервисах, большое внимание на самом деле сместилось в сторону носимых устройств, который включает в себя AirPods, Apple Watch и линейку наушников Beats.В 2019 г. Apple представила две новые версии AirPods: обновленную "обычную" модель, которая дольше работает от аккумулятора и имеет футляр с функцией беспроводной зарядки, а также модель Pro, которая отличается новым дизайном и шумоподавлением.Кроме iPhone, AirPods стали хитом продаж Apple в сезон праздничных покупок. Apple Наушники уже в дефиците, поэтому "яблочная" компания уже попросила производителя наушников — компанию Luxshare Precision — удвоить производство. В результате ценные бумаги Luxshare Precision и Goertek, другой компании, причастной к производству AirPods, подскочили в цене.Но, вероятнее всего, таким образом проблема не решится. Отсюда появились слухи, что партнер Apple откроет новый завод, где и будут производиться беспроводные наушники. Согласно предварительным данным прибыль Apple от производства AirPods в 2019 г. составит $6 млрд. В следующем году, вероятно, этот показатель увеличится вдвое.Как отмечают в IDC, наушники стали новым продуктом для рынка носимых устройств. Начался тренд с того момента, когда несколько производителей убрали разъем для наушников со своих смартфонов, что привело к переходу на беспроводные наушники. Затем продолжилось использование наушников, включающих дополнительные функции, которые расширяют возможности звучания. Затем стали выпускаться наушники разных форм-факторов – от классических вариантов до беспроводных наушников-вкладышей. Наконец, цены на устройства значительно снизились, а некоторые достигли уровня ниже $20. Все это и позволило наушникам занять более половины объема поставок носимых устройств.Драйвером рынка носимых устройств в целом аналитики называют рост числа умных помощников дома и на телефоне. Благодаря множеству форм-факторов и наличию "умных" помощников рынок носимых устройств постепенно превращается в категорию устройств массового рынка, а не в категорию товаров для здоровья и фитнеса, уверены эксперты.Лидером рынка стала Apple, и, по мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе снижение цен на часы Apple Watch Series 3, а также запуск AirPods Pro позволят Apple сохранить доминирующую позицию на рынке.Китайская Xiaomi смогла отгрузить в течение недавнего квартала более 10 млн штук устройств линейки Mi Band. За счет этого компания значительно расширила свой глобальный охват, ориентируясь на страны Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Новые часы Samsung и наушники (как под собственной маркой, так и под маркой JBL) получили 9,8% рынка. На сегодняшний день компания смогла успешно объединить свои "умные" часы и наушники Galaxy Buds со своими смартфонами, и эта стратегия окупилась, так как многие операторы по всему миру помогли продвинуть линейку Samsung.Несмотря на политические проблемы, Huawei заняла четвертое место в мире благодаря высоким показателям на родине – в Китае. В пределах своих границ Huawei росла на 188% за год, что делает ее одной из самых быстрорастущих компаний в Китае. В остальном мире Huawei продолжил уверенный рост, хотя объемы поставок были намного ниже, поскольку примерно 80% его поставок были сосредоточены в Китае."Мы считаем, что в настоящее время наблюдается консенсус в отношении того, что спрос на часы Apple Watch и наушники AirPods находится на подъеме, и, скорее всего, в этом квартале объем ежеквартальных продаж компании Apple превысит $10 млрд, - написали аналитики Citi в аналитической записке от 23 декабря. - Да, мы согласны с консенсусом, что сервисный бизнес Apple будет продолжать расти и способствовать росту маржи, но мы считаем, что консенсус не распространяется на сегмент товаров длительного пользования".Именно оптимизм в отношении носимых устройств Apple помог поднять акции на новые исторические максимумы в новом году. На прошлой неделе Apple впервые пробила $300 за акцию, и многие аналитики повышают свои ценовые ориентиры.Если предположить, что оценка Citi за праздничный квартал в размере $10 млрд близка к правильной, то Apple может сообщить о продажах носимых устройств и аксессуаров на сумму около $27 млрд за весь 2019 календарный год. (Мы получим точный ответ, когда Apple сообщит о доходах 28 января.)Стратегия компании Apple в отношении носимых устройств также очень похожа на тактику в сервисном бизнесе. Несмотря на то что продажи iPhone больше не растут, все еще есть около 1 млрд. iPhone в использовании по всему миру сегодня. Это миллиард возможностей выжать больше денег из каждого пользователя, продавая им полезный аксессуар, привязанный к iPhone, который у них уже есть. Для бизнеса по продаже аксессуаров Apple еще много места.Эта стратегия работает, только если аксессуары Apple достаточно хороши, чтобы оправдать расходы в $159 (стартовая цена на AirPods) или на iPhone стоимостью $1 тыс. Но AirPods и Apple Watch пользуются огромным успехом и предлагают лучшую привязку к экосистеме Apple, чем любая другая цифровая услуга компании.И хотя технически вы можете использовать AirPods с телефоном на платформе Android, лучший опыт вы получите на iPhone, увеличивая шансы того, что люди продолжат обновлять свои "айфоны". Если услуги Apple были ключевой темой для компании на протяжении 2018 и 2019 гг., то в этом году аналитики прогнозируют смещения акцента в сторону носимых устройств.