Минэкономразвития прогнозирует, что рубль продолжит укрепляться в 2020 году

Кредитное предложение остается низким, а банки сдержанно ответили на снижение ставки ЦБ. Текущие уровни кредитных ставок и условия бюджета предопределяют низкий спрос, способствуют укреплению рубля и снижению инфляции ниже 3% в первом полугодии, отмечено в обзоре Минэкономразвития "Картина кредитования".

продолжение тренда на укрепление рубля

Темпы роста всех видов кредита нефинансовому сектору демонстрируют либо стагнацию, либо снижение.

динамика ипотечного кредитования в ближайшие месяцы останется слабой, несмотря на снижение процентных ставок

темпы роста будут находиться около нуля

Москва, 9 января - "Вести.Экономика"."По оценке Минэкономразвития России, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров предопределят сохранение низкого уровня совокупного спроса,и устойчивое закрепление инфляции ниже 3% в первом полугодии 2020 г.", - отмечено в обзоре МЭР."Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября). Реакция банковского рынка на снижение номинальной ставки Банком России продолжает носить сдержанный характер, что может быть, в том числе объяснено ростом уровня реальных ставок относительно начала 2019 г.В целом продолжающееся структурное замедление потребительского кредитования не компенсируется ростом других видов кредита/Последовательное снижение ежемесячных объемов выдач ипотечных кредитов, продолжающееся с июля 2019 г/, свидетельствует о том, что", - полагаtn Минэкономразвития.МЭР отмечает, что "в текущем году объем расходов федерального бюджета продемонстрирует высокие темпы роста в первом полугодии, однако уже во втором при сохранении запланированного уровня дефицита указанные".Между тем объем эмиссионного финансирования покупок валюты и золота на внутреннем рынке со стороны ЦБ составит в этом году 0,9% ВВП. Из базы совокупного кредитного предложения почти полностью вышел эффект приостановки покупок валюты Банком России в конце 2018 г.Приостановка покупок валюты в сентябре-декабре 2018 г., а также половинный объем покупок в августе 2018 г. и январе 2019 г. по сравнению с объемом, предполагаемым бюджетным правилом, внесли отрицательный вклад в совокупное кредитное предложение - минус 2% ВВП, отмечает МЭР.