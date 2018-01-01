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      Во Франции возобновились массовые забастовки, Париж встал в пробках

      15:30Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". В Париже и столичном регионе в четверг вновь возникли проблемы с работой общественного транспорта из-за продолжающейся забастовки против пенсионной реформы, сообщают французские СМИ.

      Забастовка длится уже 36-й день, она стала самой длительной подобной акцией во Франции за последние десятилетия. В утренний час пик в Париже и регионе скопились пробки общей протяженностью около 200 км.

      Общественный транспорт в столице Франции работает с перебоями, многие местные жители не смогли вовремя добраться на работу.

      В четверг в забастовке принимают участие, в частности, учителя, медсестры и адвокаты, отмечает "Интерфакс". На работу не вышли 30% учителей по всей стране, в Париже закрыты десятки школ.

      Протесты охватили французские провинции, в частности забастовки проходят в Руане, Бордо, Марселе и Тулузе. Согласно недавнему опросу компании Odoxa для газеты Le Figaro 61% жителей Франции одобряют забастовку и считают ее оправданной.

      В своем обращении к народу на Новый год президент Франции Эммануэль Макрон выразил приверженность планам проведения пенсионной реформы, но призвал правительство Франции пойти на соглашение с профсоюзами.

      Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение с 62 до 64 лет возраста, при котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме. Систему начисления пенсии в рамках реформы приведут к единому стандарту, сейчас во Франции существует 42 пенсионные программы.

      Рубрики: Европа

      Метки: Франция, Париж, забастовка, пенсионная реформа, Эммануэль Макрон

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