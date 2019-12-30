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      Российские фондовые индексы обновили максимумы

      15:34Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Индекс РТС на Московской бирже превысил отметку 1600 пунктов впервые с 14 февраля 2013 г., а индекс Мосбиржи достиг нового максимума.

      Индекс растет четвертую торговую сессию подряд и с начала года прибавил 3,63%.

      К 10:30 мск индекс вырос на 0,81% до 1601,92 пункта, к 15:50 мск рост усилился до 1,04%, и индекс РТС превысил 1605,6 пункта.

      Индекс Мосбиржи к 15:53 мск достиг нового рекорда в 3121,48 (+0,37%).

      Днем ранее, 8 января, индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, обновил рекорд: к 14:00 мск индекс впервые в своей истории превысил 3100 пунктов, сообщали "Вести. Экономика".

      Индекс Мосбиржи, неоднократно обновляющий рекорды с октября 2019 г., в первые дни нового года продолжает свое ралли и вырос на 2,51% за 4 торговых сессии - 3, 6, 8 и 9 января 2020 г.

      Лидеры роста:

      1. "Ростелеком", ао (+4,68%).

      2. "РусГидро" (+3,65%).

      3. "Интер РАО" ао (3,05%).

      4. RUSAL plc (+2,98%).

      5. НЛМК, ао (+2,49%).

      Лидеры снижения:

      1. "Полюс" (-2,37%).

      2. "Магнит", ао (-2,16%).

      3. МТС, ао (-1,52%).

      4. Polymetal (-1,28%).

      5. "Газпром", ао (-0,59%).

      Рубрики: Акции, Облигации

      Метки: фондовый рынок, Мосбиржа, индекс РТС

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