Российские фондовые индексы обновили максимумы

Индекс РТС на Московской бирже превысил отметку 1600 пунктов впервые с 14 февраля 2013 г., а индекс Мосбиржи достиг нового максимума.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Индекс растет четвертую торговую сессию подряд и с начала года прибавил 3,63%.К 10:30 мск индекс вырос на 0,81% до 1601,92 пункта, к 15:50 мск рост усилился до 1,04%, и индекс РТС превысил 1605,6 пункта.Индекс Мосбиржи к 15:53 мск достиг нового рекорда в 3121,48 (+0,37%).Днем ранее, 8 января, индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, обновил рекорд: к 14:00 мск индекс впервые в своей истории превысил 3100 пунктов, сообщали "Вести. Экономика".Индекс Мосбиржи, неоднократно обновляющий рекорды с октября 2019 г., в первые дни нового года продолжает свое ралли и вырос на 2,51% за 4 торговых сессии - 3, 6, 8 и 9 января 2020 г.Лидеры роста:1. "Ростелеком", ао (+4,68%).2. "РусГидро" (+3,65%).3. "Интер РАО" ао (3,05%).4. RUSAL plc (+2,98%).5. НЛМК, ао (+2,49%).Лидеры снижения:1. "Полюс" (-2,37%).2. "Магнит", ао (-2,16%).3. МТС, ао (-1,52%).4. Polymetal (-1,28%).5. "Газпром", ао (-0,59%).