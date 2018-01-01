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      "Нафтогаз" назвал новый контракт с "Газпромом" самым выгодным за всю историю

      15:43Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Новый газовый контракт с "Газпромом" стал самым выгодным за всю историю независимости страны, заявил на пресс-конференции исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

      31 декабря 2019 г. Россия и Украина договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 гг. с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г., 40 млрд куб м - с 2021 по 2024 гг., сообщали "Вести. Экономика".

      "Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они ("Газпром" - прим. ред.) должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет", - пояснил Витренко.

      Он также добавил, что российская компания будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактически поступающее в ходе транзита в Европу. "Несмотря на то что система не была полностью загружена и объемы были не очень значительные, "Газпром" будет платить за все объемы, которые были зарезервированы", - отметил Витренко.

      Украина не проводит с российской стороной переговоры о прямых поставках газа. "Никаких новых договоренностей или договорного процесса нет. Со стороны "Нафтогаза" разговора про прямые поставки нет", - отметил он.

      Законодательно этот процесс не запрещен, так же как возможны переговоры и по дополнительному бронированию мощностей украинской ГТС.

      "Нет и законодательных ограничений, чтобы все пользователи системы пришли к оператору и забронировали мощности", - сказал Витренко, которого цитирует ТАСС.

      Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон добавил, что мощности украинской ГТС для транзита газа официально забронированы "только компанией "Нафтогаз" для выполнения транзитных обязательств перед "Газпромом" и пока больше никто к оператору с такими "идеями" не обращался.

      Макогон не исключил, что "Газпром" в будущем вернется к использованию украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). "Надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом" возможно, что "Газпром" вернется к вопросу в области хранения газа в наших ПХГ", - заявил он, выразив уверенность, что "однозначно коммерческий интерес "Газпрома" к этим мощностям есть".

      Макогон утверждает, что сохранение транзита российского газа обеспечит около 2% ВВП Украины и в целом создаст положительный эффект для экономики страны. "Суммарный положительный эффект на экономику будет в течение пяти лет: помимо доходной части за транзит это порядка 150 млрд гривен (около $6,3 млрд)", - заявил он.

      "Влияние на ВВП будет порядка 2% в год по сравнению с нулевым транзитом, и порядка $12 млрд - влияние на сальдо текущего счета. Т. е. $7,2 млрд - это доход от транзита, $2,9 млрд - деньги, уплаченные "Газпромом" по арбитражу, и $3,2 млрд - снижение потенциальных затрат на подорожание импортного газа", - пояснил Макогон.

      Контракт "Нафтогаза Украины" с "Газпромом" выгоден как для экономики в целом, так и для потребителей. По его словам, тарифы на вход для промышленных компаний снизятся приблизительно в четыре раза по сравнению с условиями при нулевом транзите газа. "Для добывающих предприятий тариф на вход планировался в районе 400 гривен ($16,6). Сейчас он будет порядка 100 грн ($4). За пять лет компании сэкономят 27 млрд гривен ($1,12 млрд ). Около $1 млрд добыча сможет инвестировать в свое развитие", - сказал Макогон.

      Кроме того, в два раза снизится и тариф для населения по сравнению с возможным при нулевом транзите. "Планировался на уровне 289 гривен, будет - 124 гривны. Это даже меньше, чем он был в прошлом году, - 157 гривен. Фактически тариф для потребителей снижен на 20%. А это и промышленность, и население. По нашим расчетам, промышленность сэкономит порядка 33 млрд гривен, население - 15 млрд гривен", - уточнил Макогон.

      Он также отметил, что будет значительное снижение стоимости импорта газа из Европы. "Тариф снизился с планируемых $16 до $4,45. Что также ниже прошлогоднего тарифа - $6,28", - добавил Макогон.

      В то же время украинская сторона отметила, что газовый транзитный контракт с Россией будет корректироваться в случае изменений в европейском законодательстве. "В контракте есть условия, что в случае изменений в европейских правилах контракт должен быть приведен в соответствие с измененными европейскими правилами. Таким образом мы обеспечили [позицию], в соответствие с которой и дальше этот контракт будет полностью соответствовать европейским правилам", - заключил Витренко.

      "Нафтогаз" не покупает газ напрямую у "Газпрома" с 26 ноября 2015 г. Тогда причиной прекращения отношений между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" стала несогласованность в цене на газ.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: транзит газа, экономика Украины, Нафтогаз Украины

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