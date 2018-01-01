"Нафтогаз" назвал новый контракт с "Газпромом" самым выгодным за всю историю

Новый газовый контракт с "Газпромом" стал самым выгодным за всю историю независимости страны, заявил на пресс-конференции исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".31 декабря 2019 г. Россия и Украина договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 гг. с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г., 40 млрд куб м - с 2021 по 2024 гг., сообщали "Вести. Экономика"."Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они ("Газпром" - прим. ред.) должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет", - пояснил Витренко.Он также добавил, что российская компания будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактически поступающее в ходе транзита в Европу. "Несмотря на то что система не была полностью загружена и объемы были не очень значительные, "Газпром" будет платить за все объемы, которые были зарезервированы", - отметил Витренко.Украина не проводит с российской стороной переговоры о прямых поставках газа. "Никаких новых договоренностей или договорного процесса нет. Со стороны "Нафтогаза" разговора про прямые поставки нет", - отметил он.Законодательно этот процесс не запрещен, так же как возможны переговоры и по дополнительному бронированию мощностей украинской ГТС."Нет и законодательных ограничений, чтобы все пользователи системы пришли к оператору и забронировали мощности", - сказал Витренко, которого цитирует ТАСС.Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон добавил, что мощности украинской ГТС для транзита газа официально забронированы "только компанией "Нафтогаз" для выполнения транзитных обязательств перед "Газпромом" и пока больше никто к оператору с такими "идеями" не обращался.Макогон не исключил, что "Газпром" в будущем вернется к использованию украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). "Надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом" возможно, что "Газпром" вернется к вопросу в области хранения газа в наших ПХГ", - заявил он, выразив уверенность, что "однозначно коммерческий интерес "Газпрома" к этим мощностям есть".Макогон утверждает, что сохранение транзита российского газа обеспечит около 2% ВВП Украины и в целом создаст положительный эффект для экономики страны. "Суммарный положительный эффект на экономику будет в течение пяти лет: помимо доходной части за транзит это порядка 150 млрд гривен (около $6,3 млрд)", - заявил он."Влияние на ВВП будет порядка 2% в год по сравнению с нулевым транзитом, и порядка $12 млрд - влияние на сальдо текущего счета. Т. е. $7,2 млрд - это доход от транзита, $2,9 млрд - деньги, уплаченные "Газпромом" по арбитражу, и $3,2 млрд - снижение потенциальных затрат на подорожание импортного газа", - пояснил Макогон.Контракт "Нафтогаза Украины" с "Газпромом" выгоден как для экономики в целом, так и для потребителей. По его словам, тарифы на вход для промышленных компаний снизятся приблизительно в четыре раза по сравнению с условиями при нулевом транзите газа. "Для добывающих предприятий тариф на вход планировался в районе 400 гривен ($16,6). Сейчас он будет порядка 100 грн ($4). За пять лет компании сэкономят 27 млрд гривен ($1,12 млрд ). Около $1 млрд добыча сможет инвестировать в свое развитие", - сказал Макогон.Кроме того, в два раза снизится и тариф для населения по сравнению с возможным при нулевом транзите. "Планировался на уровне 289 гривен, будет - 124 гривны. Это даже меньше, чем он был в прошлом году, - 157 гривен. Фактически тариф для потребителей снижен на 20%. А это и промышленность, и население. По нашим расчетам, промышленность сэкономит порядка 33 млрд гривен, население - 15 млрд гривен", - уточнил Макогон.Он также отметил, что будет значительное снижение стоимости импорта газа из Европы. "Тариф снизился с планируемых $16 до $4,45. Что также ниже прошлогоднего тарифа - $6,28", - добавил Макогон.В то же время украинская сторона отметила, что газовый транзитный контракт с Россией будет корректироваться в случае изменений в европейском законодательстве. "В контракте есть условия, что в случае изменений в европейских правилах контракт должен быть приведен в соответствие с измененными европейскими правилами. Таким образом мы обеспечили [позицию], в соответствие с которой и дальше этот контракт будет полностью соответствовать европейским правилам", - заключил Витренко."Нафтогаз" не покупает газ напрямую у "Газпрома" с 26 ноября 2015 г. Тогда причиной прекращения отношений между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" стала несогласованность в цене на газ.