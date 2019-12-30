Ипотека под 2% будет доступна с февраля в 14 банках

Все 14 банков, которые могут выдавать льготную ипотеку под 2% жителям Дальнего Востока, начнут работать по этой программе до конца февраля, сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Перечень кредитных организаций, участвующих в программе "Дальневосточная ипотека", как и планировалось, значительно расширен – до 14 банков. Ипотеку под 2% уже выдают: Сбербанк, ВТБ, "Азиатско-Тихоокеанский банк", банк "ДОМ.РФ", "Дальневосточный банк".До конца февраля в программу войдут также банк "ФК Открытие", КБ "Восточный", банк "Долинск", "Газпромбанк", "Росбанк", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и "Алмазэргиэнбанк"."География кредитных организаций покрывает территорию действия государственной жилищной программы и дает заемщикам возможность выбора. На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки", – прокомментировал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.Жилищный оператор АО "ДОМ.РФ", выступающий официальным оператором программы, будет возмещать разницу между рыночной ставкой и 2% банкам, выдавшим ипотеку.По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в конце декабря банком "ДОМ.РФ" и банками-агентами, ВТБ и "Азиатско-Тихоокеанским банком" принято 1777 заявок на получение "дальневосточной ипотеки".Выдача первых льготных кредитов состоялась 10 декабря во Владивостоке. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн руб. по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Планируется выдать около 147 тыс. льготных кредитов на общую сумму до 450 млрд руб.Льготная ипотека предусматривает возможность использования средств материнского капитала и некоторых региональных субсидий (сертификатов) на первоначальный взнос и досрочное гашение кредита. Планируется, что для удобства заемщиков процедура включения средств материнского капитала в счет взноса или гашения ипотеки будет сокращена.Программа "Дальневосточная ипотека" утверждена постановлением правительства РФ от 7 декабря 2019 г.