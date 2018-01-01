ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Украина объявила потерю доходов из-за пуска "Турецкого потока"

      16:46Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Потери Украины ежегодно составят $450 млн из-за запуска газопровода "Турецкий поток", сообщил гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

      8 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли вентиль "Турецкого потока": газ из России через Черное море начал поступать для потребителей Турции и Европы, сообщали "Вести.Экономика".

      Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

      В итоге транзит газа из России в ЕС через газопроводы Украины снижен: с 1 января 2020 г. транзит в балканском направлении идет только для Румынии и Молдавии, а Болгария и Турция начали получать газ напрямую из "Турецкого потока", минуя Украину.

      "Мы будем искать новые рынки. Мощности этого газопровода мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта на Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС", - заявил Макогон на пресс-конференции.

      31 декабря 2019 г. Россия и Украина подписали новый контракт на 5 лет о транзите газа из РФ через Украину в ЕС.

      В итоге "Нафтогаз" забронировал транспортные мощности для транзита на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 г., 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: ГТС Украины, транзит газа, Турецкий поток, экономика Украины

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить