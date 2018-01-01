Украина объявила потерю доходов из-за пуска "Турецкого потока"

Потери Украины ежегодно составят $450 млн из-за запуска газопровода "Турецкий поток", сообщил гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".8 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли вентиль "Турецкого потока": газ из России через Черное море начал поступать для потребителей Турции и Европы, сообщали "Вести.Экономика".Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.В итоге транзит газа из России в ЕС через газопроводы Украины снижен: с 1 января 2020 г. транзит в балканском направлении идет только для Румынии и Молдавии, а Болгария и Турция начали получать газ напрямую из "Турецкого потока", минуя Украину."Мы будем искать новые рынки. Мощности этого газопровода мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта на Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС", - заявил Макогон на пресс-конференции.31 декабря 2019 г. Россия и Украина подписали новый контракт на 5 лет о транзите газа из РФ через Украину в ЕС.В итоге "Нафтогаз" забронировал транспортные мощности для транзита на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 г., 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы.