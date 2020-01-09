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      S&P: блокада Ираном Ормузского пролива вызовет панику на рынке нефти

      15:51Распечатать

      Фото: Ali Haider/EPA

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Из-за нового обострения ситуации на Ближнем Востоке рынок нефти становится все более уязвимым перед "черным лебедем" возможной блокады одной из наиболее важных нефтяных артерий мира.

      По оценкам агентства S&P Global Platts, после убийства США иранского генерала и крайне напряженных отношений между Вашингтоном и Тегераном опасения о возможной блокаде Ормузского пролива для нефтяных танкеров будут преследовать рынок нефти в течение всего 2020 г.

      В интервью телеканалу CNBC руководитель подразделения агентства S&P Global Platts по аналитике на глобальных энергорынках Дэйв Эрнсбергер заявил о том, что перекрытие судоходства по Ормузском проливу для нефтяных танкеров станет "самым крупным "черным лебедем" для нефтяного рынка.

      При этом он отметил, что с учетом обострения отношений США и Ирана у иранских властей появляется все больше предпосылок, для того чтобы предпринять подобные действия.

      "Нефтяной рынок крайне уязвим перед каким-либо нарушением движения судов в Ормузском проливе. Если кто-то начнет блокировать судоходство, данная ситуация приведет к панике, которой мы не видели последние 10-15 лет. Многие сейчас оценивают данные риски. При этом все понимают, что Иран не интересует просто судоходство. Очевидно, что это очень уязвимое место и в текущей напряженной политической ситуации вполне вероятно, что кто-то захочет сыграть на этом".

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: США, нефть, Иран, Ормузский пролив, блокада, Дэйв Эрнсбергер

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