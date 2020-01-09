S&P: блокада Ираном Ормузского пролива вызовет панику на рынке нефти

Из-за нового обострения ситуации на Ближнем Востоке рынок нефти становится все более уязвимым перед "черным лебедем" возможной блокады одной из наиболее важных нефтяных артерий мира.

"Нефтяной рынок крайне уязвим перед каким-либо нарушением движения судов в Ормузском проливе. Если кто-то начнет блокировать судоходство, данная ситуация приведет к панике, которой мы не видели последние 10-15 лет. Многие сейчас оценивают данные риски. При этом все понимают, что Иран не интересует просто судоходство. Очевидно, что это очень уязвимое место и в текущей напряженной политической ситуации вполне вероятно, что кто-то захочет сыграть на этом".