Японский миллиардер раздаст $9 тысяч случайным подписчикам

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава пообещал раздать $9 млн своим подписчикам в Twitter в рамках "социального эксперимента", пишет Reuters. Миллиардер хочет узнать, сделают ли деньги их "счастливее".

Москва, 9 января - "Вести.Экономика"."Это серьезный социальный эксперимент", — пояснил Маэдзава в своем видеообращении, опубликованном на YouTube, прибавив при этом, что надеется на привлечение интереса к данному эксперименту со стороны ученых и экономистов.Маэдзава передаст по 1 млн иен ($9 тыс.) 1 тыс. подписчиков. Счастливчики будут выбраны случайным образом из тех, кто ретвитнет опубликованное им 1 января сообщение. Reuters отмечает, что эффект, который деньги окажут на жизни победителей, будет отслеживаться в ходе регулярных опросов.Маэдзава нередко рассуждает о мире, в котором деньги не будут использоваться, отмечает Reuters. Раздачу средств подписчикам он связал с интересом к идее безусловного базового дохода — периодических выплат всем гражданам страны вне зависимости от того, работают они или нет. Эту идею поддерживает, например, кандидат на выдвижение в президенты США от Демократической партии Эндрю Янг. На последних президентских выборах во Франции важной частью своей программы ее сделал кандидат-социалист Бенуа Амон.Научная ценность анонсированного опыта вызвала скепсис со стороны экспертного сообщества. Так, старший экономист из страхового агентства Dai-ichi Life Тоширихо Нагахама указал, что безусловный базовый доход на самом деле предполагает регулярную денежную выплату. "Одноразовая же выплата, обещанная Маэдзавой, — это нечто совершенно иное", — заключил экономист.Идея базового дохода получила поддержку из-за опасений в отношении искусственного интеллекта и других технологий, способных отнять у человека работу, пояснил Нагахама. Однако в Японии, по его словам, идея менее популярна из-за большого количества рабочих мест.Сегодня в мире точечно проводятся исследования влияния базового дохода на жизнь граждан. Их результаты противоречивы, так как эксперименты являются ограниченными и часто имеют дополнительные условия. Однако в целом прослеживается тренд, что получатели базового дохода начинают ощущать себя более веселыми и здоровыми.Ранее Маэзава уже раздавал крупные суммы денег своим фолловерам. В 2019 г. он распределил 100 млн иен ($917 тыс.) среди 100 своих подписчиков Twitter.Знаменит миллиардер и другими необычными тратами. За неназванную сумму он выкупил все билеты на первый тур к Луне космической компании Илона Маска SpaceX. В 2017 г. Маэдзава заплатил $110,5 млн за картину "Череп" американского художника Жана-Мишеля Баския.По данным обновляемого в режиме реального времени рейтинга Forbes Real-Time, Маэдзава занимает 1281-е место в списке богатейших людей мира с состоянием $2 млрд. В ноябре прошлого года миллиардер продал контроль в основанном им онлайн-ритейлере Zozo японскому SoftBank.