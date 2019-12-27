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      Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

      16:23Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.

      С-300

      "Несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии, и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300", - заявил Рида в интервью РИА "Новости".

      Рида не знает, на какой стадии находится сделка, но руководство Ирака ее санкционировало. "Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе", - подчеркнул Рида.

      Ирак и Россия приостанавливали переговоры из-за позиции США, которые грозили санкциями покупателям С-300. По словам Риды, ПВО Ирака имеют на вооружении некоторые российские системы, но страна желает приобрести современные комплексы. Доля российского вооружения должна превысить 50%, так как оно дешевле американского, подчеркнул Рида.

      В августе 2019 г. нанесена серия авиаударов по базам народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Член парламента Ирака Абдулхалик аль-Изауи отметил, что США подтвердили нанесение ударов израильскими беспилотниками.

      Народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" создано летом 2014 г., после того как боевики ИГ захватили Мосул - второй по значимости город в Ираке. В ополчении состоят более 100 тыс. человек. Отдельные отряды ополчения участвовали в боях в Сирии на стороне официального Дамаска.

      Рубрики: ВПК, Ближний Восток

      Метки: США, Сирия, Ирак, Израиль, Багдад, С-300

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