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      Военный конфликт с Ираном не поможет Трампу на президентских выборах

      09.01 23:15Распечатать

      Фото: Toshifumi Kitamura/AP

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Новый военный конфликт на Ближнем Востоке, в который США могут вступить под руководством Дональда Трампа, вопреки его ожиданиям может привести к его поражению на президентских выборах в этом году.

      Стратегия администрации Трампа в отношении Ирана до сих пор не привела к каким-либо позитивным результатам, при этом убийство Касема Сулеймани по приказу 45-го президента США превратит его в мученика в глазах иранцев и жителей других стран региона.

      С такой оценкой действий выступил вице-президент Института Катона по оборонным и внешнеполитическим исследованиям Кристофер Пребл. В интервью телеканалу CNBC американский эксперт подверг критике действия администрации США, заявив о том, что вместо реальной стратегии развития отношений с Ираном США под руководством Трампа исповедуют все тот же принцип бесконечных войн на Ближнем Востоке.

      "Все, что произошло с отношениями США и Ирана, после того как президент Трамп вышел из "Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД) и применил жесткие санкции для давления на Иран, – все эти действия не принесли никакого результата.

      Убив Сулеймани во время его визита в Ирак на прошлой неделе, Трамп рискует превратить его в мученика. Я не удивлюсь, если в результате этого со стороны Ирана или его союзников в регионе последуют новые резкие ответные действия. Лучшим вариантом в данной ситуации была бы попытка возобновить дипломатические усилия со стороны стран, участвовавших в СВПД, пока Трамп решил не отвечать на удары Ирана. Но при этом нельзя исключать повторения атак со стороны Ирана.

      Если за счет убийства иранского генерала Трамп надеялся повысить свои шансы на президентских выборах в США – я думаю, что это ужасная стратегия. Вполне очевидно, что американцы уже устали от войн на Ближнем Востоке. Начало нового крупного военного конфликта не в политических интересах Трампа и, что самое главное, не в стратегических интересах США".


      Портал "Вести.Экономика" ранее отмечал, что Трамп мог сознательно решиться на убийство иранского генерала Касема Сулеймани и неминуемое после этого новое резкое обострение отношение с Ираном в стремлении повысить свои шансы на предстоящих президентских выборах.

      Однако, как вполне справедливо отмечает эксперт Института Катона, серия военных конфликтов в Ираке и Афганистане, в которых США вступили под руководством предыдущих президентов, за последние годы привела к заметному росту негативных настроений среди американского населения относительно участия США в каких-либо новых "бесконечных" войнах.

      По оценкам Уотсоновского института международных исследований при Браунском университете, в результате войн в Ираке и Афганистане США понесли прямые военные потери в виде более 6900 убитых военнослужащих, а также более 7800 контрактников.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Иран, Дональд Трамп

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