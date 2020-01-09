Военный конфликт с Ираном не поможет Трампу на президентских выборах

Новый военный конфликт на Ближнем Востоке, в который США могут вступить под руководством Дональда Трампа, вопреки его ожиданиям может привести к его поражению на президентских выборах в этом году.

"Все, что произошло с отношениями США и Ирана, после того как президент Трамп вышел из "Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД) и применил жесткие санкции для давления на Иран, – все эти действия не принесли никакого результата.Убив Сулеймани во время его визита в Ирак на прошлой неделе, Трамп рискует превратить его в мученика. Я не удивлюсь, если в результате этого со стороны Ирана или его союзников в регионе последуют новые резкие ответные действия. Лучшим вариантом в данной ситуации была бы попытка возобновить дипломатические усилия со стороны стран, участвовавших в СВПД, пока Трамп решил не отвечать на удары Ирана. Но при этом нельзя исключать повторения атак со стороны Ирана.Если за счет убийства иранского генерала Трамп надеялся повысить свои шансы на президентских выборах в США – я думаю, что это ужасная стратегия. Вполне очевидно, что американцы уже устали от войн на Ближнем Востоке. Начало нового крупного военного конфликта не в политических интересах Трампа и, что самое главное, не в стратегических интересах США".