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      О-ля-ля для Николя: бывший президент Франции Саркози пойдет под суд за коррупцию

      16:40Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Суд по делу бывшего президента Франции Николя Саркози пройдет 5-22 октября, сообщает Парижский уголовный суд. Саркози и его адвоката Тьерри Эрзога обвиняют во взятках и давлении на суд в попытке получить секретные судебные сведения.

      Николя Саркози. Фото: EPA-EFE/Julien Warnard

      Кроме того, Саркози должен предстать перед судом по обвинению в чрезмерных расходах на свою избирательную кампанию 2012 г.

      Конституционный совет Франции отверг доводы Саркози, рассчитывавшего воспользоваться юридическим правилом non bis in idem, которое предполагает, что нельзя быть наказанным два раза за одно и то же преступление, отмечает "Интерфакс". Саркози полагает, что он уже наказан Конституционным советом в 2013 г., когда его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 г.) на 363 тыс. евро.

      Саркози являлся президентом Франции с 2007 по 2012 гг., он не смог добиться переизбрания на второй срок, проиграв выборы социалисту Франсуа Олланду.

      Рубрики: Европа

      Метки: Франция, коррупция, Николя Саркози, Париж, Франсуа Олланд

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