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      Розничные продажи в Великобритании в 2019 году оказались худшими в современной истории

      17:18Распечатать

      Фото: Andy Rain/EPA-EFE

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". В британской экономике впервые за последние 25 лет было зафиксировано снижение объема розничных продаж в годовом исчислении.

      Розничные продажи в Великобритании в 2019 г. снизились на 0,1% по сравнению с 2018 г. В последние два месяца прошедшего года – ноябре и декабре – показатель снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

      По данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), это худший результат для экономики страны с 1995 г., когда BRC и аудиторская компания KPMG начали фиксировать статистику в британском розничном секторе.

      Генеральный директор BRC Хелен Дикинсон прокомментировала удручающую статистику, отметив, что речь также идет о негативной динамике в отрасли в целом. Среди причин снижения розничных продаж глава BRC назвала политическую неопределенность и нестабильность в связи с выходом Великобритании из ЕС.

      "2019 г. стал худшим годом в истории и первым годом, по итогам которого произошло общее снижение розничных продаж. В пользу этого также говорят данные по количеству банкротств, закрытия магазинов и потере рабочих мест, произошедших в секторе в 2019 г. Великобритании дважды грозили перспективы выхода из ЕС без соглашения. Мы также столкнулись с политической нестабильностью, что тоже привело к ослаблению спроса в праздничный период".


      Глава BRC при этом отметила, что в розничном секторе продолжаются изменения в связи с развитием технологий и изменением тенденций в расходах потребителей. По ее словам, неделя, в ходе которой проходят акции, связанные с "Черной пятницей", для Великобритании опередила рождественскую неделю по объему покупок в непродовольственном сегменте.

      В отраслевой организации также назвали результаты розничного сегмента Великобритании 2019 г. "разочаровывающими", отметив, что британские потребители стали более тщательно подходить к выбору товаров, "предпочитая качество количеству".

      Рубрики: Статистика, Ретейл

      Метки: розничные продажи, BRC

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