Розничные продажи в Великобритании в 2019 году оказались худшими в современной истории

В британской экономике впервые за последние 25 лет было зафиксировано снижение объема розничных продаж в годовом исчислении.

"2019 г. стал худшим годом в истории и первым годом, по итогам которого произошло общее снижение розничных продаж. В пользу этого также говорят данные по количеству банкротств, закрытия магазинов и потере рабочих мест, произошедших в секторе в 2019 г. Великобритании дважды грозили перспективы выхода из ЕС без соглашения. Мы также столкнулись с политической нестабильностью, что тоже привело к ослаблению спроса в праздничный период".