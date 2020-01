Космический интернет Илона Маска будет доступен через "НЛО на палочке"

На новогодних праздниках компания SpaceX Илона Маска запустила очередную партию интернет-спутников Starlink и довела группировку до 180 спутников. В новом году компания будет запускать по 60 спутников каждые две недели. С помощью них Маск рассчитывает обеспечить дешевый и быстрый доступ в интернет в любом уголке планеты. Сеть могут запустить уже в этом году, когда группировка вырастет до нескольких сотен спутников.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, через восемь с половиной минут после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.Однако SpaceX в очередной раз не смогла вернуть в целости другую часть ракеты — половинки носового обтекателя. Над этой проблемой инженеры фирмы бьются уже не первый год, поскольку повторное использование обтекателя позволит экономить до $6 млн с пуска. "Мы не поймали его в этот раз. Мы были действительно близки. Но мы собираемся продолжить наши попытки снова", — заявил представитель компании Лорелл Лайонс во время трансляции.60 интернет-спутников Starlink выведены на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности аппараты поднимутся на более высокую орбиту с помощью собственных ионных двигателей. Это уже третий вывод на орбиту интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 аппаратов были запущены в конце мая, а вторые - в ноябре. Таким образом, на орбите находятся уже 180 интернет-спутников Starlink.SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания глобальной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным интернетом в любой точке планеты. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в $10 млрд, однако эксперты считают эту цифру заниженной.Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется по меньшей мере шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов. К концу 2020-х гг. группировку Starlink планируется довести до 42 тыс. спутников. Для этого придется в среднем запускать по 80 спутников в неделю.В минувший вторник Маск рассказал, как будет выглядеть прибор, с помощью которого люди получат доступ к интернету будущего. В своем Twitter он написал, что терминал Starlink похож на "тонкое круглое НЛО на палочке". По словам предпринимателя, оптимальный угол наклона прибор будет подбирать сам. Пользователю же останется только включить терминал в розетку и направить на небо. Переключаться между спутниками прибор также будет сам.В 2015 г. Маск заявил, что терминалы SpaceX, до того как они получили название Starlink, будут стоить от $100 до $300 каждый. Однако самый дешевый производитель продает такие устройства на сегодня по цене около $1 тыс., по словам аналитика Тима Фаррара. Как и сами спутники Starlink, SpaceX разрабатывает и производит терминалы, что, по словам президента и главного операционного директора Гвинн Шотвелл, не было тривиальной задачей."Это совершенно новый бизнес для SpaceX, - сказала она, сообщает Space News. - Это космические технологии, но это уже потребительский бизнес".Илон Маск и раньше рассказывал о приборе, но таких подробностей пока не раскрывал. В частности, он уже сравнивал размеры терминала Starlink с пиццей маленького или среднего размера. В октябре 2019 г. Маск заявил, что сам опробовал спутниковое интернет-соединение Starlink, опубликовав запись в Twitter. "Ого, сработало!" — написал он.SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.