Российская WildBerries начала продажи в Евросоюзе

Крупнейший в России онлайн-продавец WildBerries начал в январе продажи в Евросоюзе. Первой страной ЕС, в которой запущены продажи, стала Польша.

Фото: www.wildberries.ru

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Для заказа на созданном для ЕС сайте доступны более 13,5 тыс. брендов (одежда, обувь, игрушки и так далее). В дальнейшем ассортимент расширится, сообщает WildBerries.Покупатели смогут получать товары с помощью курьерской доставки, а также в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), оборудованных примерочными кабинами. Первый ПВЗ заработал в Варшаве."WildBerries активно расширяет географию своего присутствия: сегодня мы работаем не только в странах ЕАЭС, но и на территории Европейского союза. Открытие продаж в Польше стал следующим этапом реализации нашей международной стратегии. Российские производители, с которыми мы сотрудничаем, получили доступ к новому крупному рынку через WildBerries", - подчеркивает Wildberries.Сегодня компания работает в шести странах - России, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.WildBerries - крупнейший онлайн-продавец в России, работает на рынке 15 лет. Оборот компании увеличился в 2018 г. на 72% до 118,7 млрд руб., в январе-сентябре 2019 г. - на 84% до 140 млрд руб.По данным на декабрь 2019 г., ежедневно на Wildberries оформляют 750 тыс. заказов. Собственная сеть ПВЗ превышает 6 тыс. точек в шести странах. Ассортимент насчитывает более 3,3 млн товаров от 28 тыс. российских и зарубежных производителей.WildBerries рассматривает возможность выхода на рынки Западной Европы. "Сейчас мы заходим в Восточную Европу. Потом, я думаю, что Западная (Европа - прим. ред.) будет. Планируем ли мы создавать там свои распредцентры? Да. То есть мы планируем делать все то же самое, что и здесь", - заявила в ноябре глава Wildberries Татьяна Бакальчук.