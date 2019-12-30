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      Мосбиржа объявила о рекорде: число частных инвесторов удвоилось

      17:37Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Количество частных инвесторов на Московской бирже в 2019 г. удвоилось до 3,86 млн: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек, по данным биржи.

      EPA-EFE MAXIM SHIPENKOV

      В 2018 г. на бирже зарегистрировалось 645 тыс. человек, за 2017 г. – 207 тыс. клиентов.

      Санкт-Петербургская биржа - площадка для торгов акциями иностранных компаний: по итогам 2019 г. она зафиксировала трехкратный прирост счетов российских частных лиц – с 910 тыс. до 3,06 млн шт.

      С 1 января 2015 г. частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 млн руб. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, торгуемые на российских биржах, а также биржевые фонды (ETFs), паевые фонды и т. д. Помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. руб. (возврат до 52 тыс. руб. в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).

      Весь клиентский портфель брокеров (включает активы как физических, так и юридических лиц) превышает 10 трлн, по данным ЦБ. На счетах небанковских брокеров физлица держат свыше 2 трлн руб., компании – 3 трлн руб.

      По данным Мосбиржи на декабрь, ведущими регионами по количеству открытых счетов стали Москва (176,1 тыс.), Московская область (94,0 тыс.) и Санкт-Петербург (67,9 тыс.), на остальные регионы приходится более 77% ИИС, лидерами среди них являются Свердловская область (51,6 тыс.), Республика Башкортостан (47,3 тыс.), Краснодарский край (40,5 тыс.).

      Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (623,9 тыс. счетов), банка ВТБ (247 тыс.) и "Тинькофф Банка" (126,4 тыс.), среди брокерских компаний – клиентами БКС (92,2 тыс.), "Финам" (63,8 тыс.), "Открытие Брокер" (55,3 тыс.), среди управляющих компаний – УК "Сбербанк Управление Активами" (135,6 тыс.), УК "Открытие" (24,9 тыс.) и УК "Альфа-Капитал" (16,1 тыс.).

      Российские фондовые индексы непрерывно растут с осени 2019 г.

      Индекс Мосбиржи, неоднократно обновляющий рекорды с октября 2019 г., в первые дни нового года продолжает свое ралли и вырос на 2,51% за 4 торговых сессии - 3, 6, 8 и 9 января 2020 г. Днем ранее, 8 января, индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, обновил рекорд: к 14:00 мск индекс впервые в своей истории превысил 3100 пунктов, сообщали "Вести. Экономика". 9 января индекс Мосбиржи к 15:53 мск достиг нового рекорда в 3121,48 (+0,37%).

      Рубрики: Акции, Облигации

      Метки: фондовый рынок, Мосбиржа, ИИС, частный инвестор

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