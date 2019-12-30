Мосбиржа объявила о рекорде: число частных инвесторов удвоилось

Количество частных инвесторов на Московской бирже в 2019 г. удвоилось до 3,86 млн: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек, по данным биржи.

EPA-EFE MAXIM SHIPENKOV

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".В 2018 г. на бирже зарегистрировалось 645 тыс. человек, за 2017 г. – 207 тыс. клиентов.Санкт-Петербургская биржа - площадка для торгов акциями иностранных компаний: по итогам 2019 г. она зафиксировала трехкратный прирост счетов российских частных лиц – с 910 тыс. до 3,06 млн шт.С 1 января 2015 г. частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 млн руб. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, торгуемые на российских биржах, а также биржевые фонды (ETFs), паевые фонды и т. д. Помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. руб. (возврат до 52 тыс. руб. в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).Весь клиентский портфель брокеров (включает активы как физических, так и юридических лиц) превышает 10 трлн, по данным ЦБ. На счетах небанковских брокеров физлица держат свыше 2 трлн руб., компании – 3 трлн руб.По данным Мосбиржи на декабрь, ведущими регионами по количеству открытых счетов стали Москва (176,1 тыс.), Московская область (94,0 тыс.) и Санкт-Петербург (67,9 тыс.), на остальные регионы приходится более 77% ИИС, лидерами среди них являются Свердловская область (51,6 тыс.), Республика Башкортостан (47,3 тыс.), Краснодарский край (40,5 тыс.).Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (623,9 тыс. счетов), банка ВТБ (247 тыс.) и "Тинькофф Банка" (126,4 тыс.), среди брокерских компаний – клиентами БКС (92,2 тыс.), "Финам" (63,8 тыс.), "Открытие Брокер" (55,3 тыс.), среди управляющих компаний – УК "Сбербанк Управление Активами" (135,6 тыс.), УК "Открытие" (24,9 тыс.) и УК "Альфа-Капитал" (16,1 тыс.).Российские фондовые индексы непрерывно растут с осени 2019 г.Индекс Мосбиржи, неоднократно обновляющий рекорды с октября 2019 г., в первые дни нового года продолжает свое ралли и вырос на 2,51% за 4 торговых сессии - 3, 6, 8 и 9 января 2020 г. Днем ранее, 8 января, индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, обновил рекорд: к 14:00 мск индекс впервые в своей истории превысил 3100 пунктов, сообщали "Вести. Экономика". 9 января индекс Мосбиржи к 15:53 мск достиг нового рекорда в 3121,48 (+0,37%).