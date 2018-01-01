Промышленное производство во Франции в ноябре выросло сильнее прогнозов

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Промышленное производство во Франции в ноябре 2019 г. выросло сильнее ожиданий экономистов, как показали данные статистического агентства Insee.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Промышленное производство в целом (включая производство в строительной, обрабатывающей и энергетической отраслях) в ноябре с учетом коррекции на календарные факторы выросло на 0,3% по сравнению с октябрем.Опрошенные изданием The Wall Street Journal экономисты при этом ожидали роста производства на 0,1%.Согласно пересмотренным данным в октябре рост промышленного производства составил 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре снизилось на 0,1% по сравнению с октябрем, в строительной отрасли выросло на 2,5%, а в энергетической - на 2,2%.Выход французских данных последовал за публикацией в четверг отчета о немецкой промышленности, показавшего рост промышленного производства в Германии в ноябре с учетом коррекции на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.