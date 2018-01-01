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      Промышленное производство во Франции в ноябре выросло сильнее прогнозов

      13:42Распечатать

      Фото: EPA/FILIP SINGER

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Промышленное производство во Франции в ноябре 2019 г. выросло сильнее ожиданий экономистов, как показали данные статистического агентства Insee.

      Промышленное производство в целом (включая производство в строительной, обрабатывающей и энергетической отраслях) в ноябре с учетом коррекции на календарные факторы выросло на 0,3% по сравнению с октябрем.

      Опрошенные изданием The Wall Street Journal экономисты при этом ожидали роста производства на 0,1%.

      Согласно пересмотренным данным в октябре рост промышленного производства составил 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

      Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре снизилось на 0,1% по сравнению с октябрем, в строительной отрасли выросло на 2,5%, а в энергетической - на 2,2%.

      Выход французских данных последовал за публикацией в четверг отчета о немецкой промышленности, показавшего рост промышленного производства в Германии в ноябре с учетом коррекции на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: прогноз, промпроизводство, Франция, Insee

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