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      Новые секреты психологической манипуляции избирателей

      17:28Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". 1 января Twitter-аккаунт @HindsightFiles начал публиковать документы закрывшейся в 2018 г. политической консалтинговой фирмы Cambridge Analytica (CA), которые детально описывают различные методы манипуляции избирателями.

      Ожидается, что в ближайшие месяцы будут обнародованы более 100 тыс. документов о деятельности Cambridge Analytica в 68 странах, в том числе в Малайзии, Кении и Бразилии. Британская газета The Guardian сообщает, что документы предоставила бывшая сотрудница Cambridge Analytica Бриттани Кайзер.

      "Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в конце этого года, - заявила она лондонской газете. - Я уверена, что максимальная информация - один из немногих способов защитить нас от возможных манипуляций".

      Публикуемые документы, по словам Кайзер, будут содержать ранее неизвестные электронные письма, планы проектов, тематические исследования и секретные переговоры. Twitter-аккаунт @HindsightFiles уже обнародовал информацию о взаимоотношениях Cambridge Analytica и Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности президента Трампа. Так, в 2013 г. принадлежащая Джону Болтону фирма Super PAC заплатила Cambridge Analytica $650 тыс. за анализ данных избирателей и размещенную в социальных сетях целевую рекламу.



      Документы также рассказывают об использовании в CA психографики (методология о психологических характеристиках потребителей) для влияния на эмоциональные чувства избирателей. Многочисленные исследовательские организации давно пытаются разработать психографический профиль для различных слоев населения на основе характерных психологических особенностей: характер, склонности, преобладающие интересы, отношения и образ жизни, пишет zerohedge.com.

      Cambridge Analytica впервые попала в поле зрения мировых СМИ, после того как стало известно, что компания получила доступ к личным данным 87 млн пользователей Facebook накануне президентских выборов в США. Бывший сотрудник CA Кристофер Уайли раскрыл, как помог создать компанию и получить личные данные миллионов американцев. Именно тогда стал понятен масштаб деятельности Cambridge Analytica.

      В 2015 г. политическая консалтинговая компания помогала сенатору Теду Крузу в его борьбе за республиканскую номинацию 2016 г. Cambridge Analytica также участвовала в кампаниях по продвижению Brexit и предвыборной кампании Дональда Трампа. После победы Трамп назначил Стивена Бэннона, занимавшего пост вице-президента CA, главным стратегом в своей администрации.

      Cambridge Analytica была сетью теневых компаний, которые активно инвестировали в исследования поведения человека и методы влияния на массовое поведение. Следует отметить, что CA вышла из Strategic Communications Laboratories (SCL), известного эксперта военных и политических операций по всему миру.

      Появившейся в прошлом году в стриминговом сервисе Netflix документальный фильм "Большой взлом" (The Great Hack) подробно рассказывает, как SCL начал в качестве военного подрядчика, прежде чем переключиться на использование персональных данных в политических целях. Как утверждает The New Yorker, SCL в свою очередь вышла из Behavioral Dynamics Institute (BDI), основателем которой был Найджел Оукс. В 1992 г. в интервью Marketing он рассказал об использовании в своей работе методов Аристотеля и Гитлера. "Мы обращаемся к людям на эмоциональном уровне, чтобы заставить их согласиться на функциональном уровне", - заявил тогда Оукс.

      Хотя Cambridge Analytica официально закрылась в 2018 г., руководители компании создали новую фирму под названием Emerdata Limited еще в 2017 г. Также известно, что топ-менеджеры SCL, в том числе Ребекка Мерсер, дочь миллиардера Роберта Мерсера, вошли в руководство Emerdata Limited. Семья Мерсер - многолетний сторонник президента Трампа.

      Новые утечки из Cambridge Analytica, похоже, раскроют зловещие детали внутренней работы политических консалтинговых компаний. История CA и ее руководителей - яркий пример растущей практики использования собранных в социальных сетях данных для манипуляции сознанием потенциальных избирателей.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, выборы

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