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      Лукашенко: Россия предлагает нефть по ценам выше мировых

      18:12Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Белоруссия не хочет покупать у России нефть по цене выше глобальных биржевых цен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

      "В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", - заявил Лукашенко.

      В 2020 г. пройдет очередной этап налогового маневра в России (изменение акцизов и пошлин для российских нефтекомпаний), и цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на $17,7 за 1 тонну.

      "Мы закупаем российскую нефть по формуле, в структуру которой включены таможенные пошлины, соответственно от их изменений зависит и цена на нефть для белорусских НПЗ. Об этом уже не раз говорилось: налоговый маневр ведет к снижению таможенной пошлины и, как следствие, удорожанию нефти для Беларуси", - пояснила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

      По данным "Белнефтехима", цена на нефть для НПЗ страны дорожает последние годы: в 2015-2018 гг. белорусские НПЗ работали в условиях предыдущего этапа налогового маневра. Так, если в 2014 г. нефть для производителей стоила около 50% от мировой цены, то сегодня уже превышает 100%.

      Ранее Россия и Белоруссия договорились об объемах поставках в 2020 г. (24 млн т) на уровне 2019 г.

      Но цена российской нефти выше биржевых цен в Лондоне при поставке в Белоруссию из-за налогового маневра.

      Если Белоруссия будет покупать нефть на бирже в Лондоне, то транспортировка может удвоить конечную цену.

      В итоге Белоруссия пока договорилась о поставках нефти из Казахстана.

      Как сообщали "Вести. Экономика", поставки нефти из России на белорусские НПЗ были приостановлены с 1 января 2020 г. из-за завершения предыдущих контрактов.

      Белоруссия добивается отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в республику или денежной компенсации из-за изменения цены поставок. Российская нефть и без премии в декабре 2019 г. подорожала на 34% для белорусских НПЗ из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Александр Лукашенко, налоговый маневр, экономика Белоруссии, поставки нефти в Белоруссию

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