Валюты бывшего СССР: Россия, Украина и Беларусь снова вместе - лидерами 2019 года стали гривна и рубль

В минувшем 2019 г. большинство валют стран бывшего СССР выросло к доллару США (в качестве данных ИАЦ "Альпари" использовал официальные курсы соответствующих центробанков на конец 2018 и конец 2019 гг.). В плюсе оказалось шесть валют, в минусе – четыре. Среди выросших валют лидировала украинская гривна (+16,90%). За ней шли российский рубль (+12,22%), белорусский рубль (+2,67%), армянский драм (+0,84%), казахский тенге (+0,79%) и кыргызский сом (+0,30%). Больше других валют в минусе к доллару оказался узбекский сум (-12,29%). За ним шли грузинский лари (-6,66%), таджикский сомони (-2,66%) и молдавский лей (-0,39%). Азербайджанский и туркменский манаты имеют фиксированный курс к доллару и соответственно не изменились.

Вадим Иосуб, старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари"

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Сама американская валюта на мировом рынке в минувшем году вела себя неоднозначно. За год индекс доллара DXY почти незаметно снизился с 96,2 п. до 96,1 п. (-0,1%). В то же время валютная пара EUR/USD снизилась (таким образом, доллар к евро укрепился) с 1,1450 до 1,1220 (-2,0%).Нефть марки Brent за год подорожала с $53,6 до $66,1 за баррель (+23,3%). Причиной стало как существующее ранее соглашение в формате ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, так и его продление в декабре прошлого года как минимум до конца I квартала года текущего. Подорожавшая нефть стала одним из факторов укрепления российского рубля и отчасти белорусского. А на казахском тенге, учитывая его скромные успехи, рост "черного золота" практически не сказался.Украинская гривна укреплялась к доллару практически в течение всего прошлого года. Основных фактора два: во-первых, серьезный интерес иностранных инвесторов к гособлигациям в национальной валюте, на покупку которых в страну завели около $4 млрд. Во-вторых, рекордный урожай зерновых и весьма комфортные мировые цены на экспортируемую сельхозпродукцию. "Моральную" поддержку гривне оказало заключение нового соглашения с МВФ о кредитовании на $5,5 млрд.Российскому рублю поддержку в ушедшем году оказало уже упомянутое подорожание нефти. Но был еще один немаловажный фактор. Рост 2019 г. – это, по сути, восстановление после снижения 2018 г. В позапрошлом году в апреле и августе рубль оказался под серьезным давлением из-за чувствительных санкций. К концу 2018 г. возобновились разговоры о новых болезненных санкциях, касающихся госдолга и госбанков. Однако с начала 2019 г. эти разговоры сошли на нет. В США в фокусе оказались внутриполитические проблемы, и в отсутствии нового санкционного давления рубль вернул себе упущенные годом ранее позиции.Что касается белорусского рубля, то он оценивается по трехвалютной корзине, состоящей из рубля российского, доллара и евро, причем доля российской валюты в этой корзине – 50%. Поэтому последние годы, как правило, белорусский рубль меняется к доллару в том же направлении, что и российский, хотя и с заметно меньшей амплитудой. Если в 2018 г. белорусский рубль вслед за российским снизился к доллару, то в 2019 г. вслед за ним же укрепился.Если говорить о лидере падения, узбекском суме, стоит отметить, что его курс устанавливается в достаточной степени административно. Как и многие валюты с подобным режимом курсообразования, он периодически проходит через процесс достаточно резких девальваций той или иной глубины. В прошлом году большая часть падения валюты пришлось на несколько дней августа, когда было принято решение о корректировке курса для снижения давления на торговый баланс.