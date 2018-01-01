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      Экс-главе альянса Renault - Nissan - Mitsubishi запретили покидать Ливан

      18:53Распечатать

      Фото: Panoramic/Global Look Press/Zuma Press

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". После судебных слушаний в Бейруте правоохранительные органы Ливана запретили Карлосу Гону покидать страну.

      Об этом со ссылкой на неназванные источники в судебной системе Ливана в четверг, 9 января, сообщили местные СМИ, а также агентство Associated Press.

      В ходе слушаний бывший руководитель Nissan сообщил адрес своего проживания в Ливане. Его также попросили сдать французский паспорт, по которому он въехал в страну, и по итогам слушаний запретили выезжать из Ливана.

      Одной из причин запрета, по данным неназванного источника AP, является формальное ожидание ответа на запрос, направленный ливанскими следователями властям Японии относительно официальных обвинений против Карлоса Гона.

      В комментариях ливанскому порталу MTV Гон заявил о том, что "приехал в Ливан, чтобы остаться в стране, а не для того, чтобы покинуть ее". Кроме того, по его утверждению, он доверяет судебной системе Ливана больше, чем судебной системе Японии.

      Перед судебными слушаниями, прошедшими в четверг в Бейруте, экс-глава Nissan выступил на пресс-конференции, объяснив причины своего бегства из Японии. По его словам, топ-менеджмент компании Nissan "организовал против него заговор" и "у него не было шансов на справедливый суд в Японии". Заявления о "заговоре" среди японских представителей руководства Nissan прозвучали со стороны Гона почти годом ранее, в начале 2019 г.

      В ходе своего интервью в Ливане Гон также рассказал о слишком суровых, по его мнению, условиях его содержания в Японии, а также многочасовых допросах, которым его подвергали японский следователи. Таким образом в Японии, по словам Гона, его "пытались сломать" и добиться от него признания вины по выдвинутым против него обвинениям.

      Ряд СМИ также сообщили о том, что экс-главе Nissan якобы запретили покидать Ливан из-за обращения Японии в Интерпол с запросом на его арест.

      Власти Ливана получили соответствующее уведомление со стороны Интерпола, однако они не обязаны арестовывать его по данному документу. При этом между Ливаном и Японией нет каких-либо договоренностей об экстрадиции обвиняемых.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Япония, суд, Карлос Гон, Ливан

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