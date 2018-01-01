ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Фунт упал после заявлений главы Банка Англии о возможности снижения процентных ставок

      20:15Распечатать

      Фото: Will Oliver/EPA-EFE

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Котировки британского фунта продемонстрировали наиболее заметную негативную динамику среди основных резервных валют на фоне комментариев главы Банка Англии о возможности снижения процентных ставок.

      В своем выступлении в четверг, 9 января, Марк Карни в очередной раз отметил, что ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС продолжает негативно сказываться на темпах роста британской экономики.

      В своих комментариях глава Банка Англии, в частности, отметил, что британская экономика находится в более слабом состоянии, чем экономики остальных стран G7, и тенденция более низких темпов роста по сравнению с остальными развитыми странами, а также по сравнению с темпами роста мировой экономики наблюдалась в течение 2019 г.

      pdf

      pdf

      Уходящий в марте 2020 г. с поста председателя британского ЦБ Карни при этом заявил о том, что члены комитета по монетарной политике Банка Англии "ожидают улучшения экономических показателей" в дальнейшем.

      Вместе с тем, по его словам, улучшение темпов роста британской экономики "не гарантировано". Карни пообещал, что Банк Англии может принять дополнительные меры для поддержки экономики и финансового сектора: он, в частности, заявил о том, что британский ЦБ может принять решение об увеличении программы покупки активов, а также снизить процентные ставки на 0,75%. В целом данные меры, по его оценкам, могут быть сопоставимы со снижением процентных ставок на 2,5%.

      На фоне данных заявлений котировки пары фунт/доллар протестировали значения в районе $1,3020 за фунт, в течение дня британская валюта смогла отыграть часть потерь, скорректировавшись до уровня $1,3050 за фунт.

      Ряд экспертов отметили, что под руководством Карни, а также его преемника на должности главы британского ЦБ новое смягчение монетарной политики в Великобритании в 2020 г. может произойти по аналогии со снижением процентных ставок в США в 2019 г.: Банк Англии может снизить ставки и увеличить объем количественного смягчения (QE), так же как Федеральная резервная система США провела ряд снижений ставок на фоне опасений обострения торговой войны между США и Китаем.

      Рубрики: Валютный рынок, ЦБ мира

      Метки: монетарная политика, Банк Англии, британский фунт

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить