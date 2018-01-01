В США заявили о попадании иранской ракеты в украинский лайнер

Украинский Boeing 747 был по ошибке сбит иранскими вооруженными силами, сообщили CNN, Newsweek и CBS со ссылкой на источники в Минобороне США и администрации президента США.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Украинский лайнер, потерпевший крушение 8 января недалеко от иранской столицы Тегерана, был поражен зенитной ракетной системой, сообщил Newsweek представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки.По словам собеседников, попадание было случайным.Противовоздушная оборона Ирана в районе аэропорта, вероятно, была активна после ракетного удара беспилотников США по кортежу иранского генерал-майора Касема Сулеймани на прошлой неделе.В ночь на 3 января в результате авиаудара США по кортежу автомобилей в районе аэропорта были убиты командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения.Активность ПВО Ирана в районе аэропорта сохранялась, и по ошибке был сбит взлетающий лайнер, принятый за враждебную цель. По данным Пентагона, радары зафиксировали инфракрасные следы двух ракетных пусков, а затем вспышку взрыва."Подозреваю, что кто-то мог совершить ошибку. Он (лайнер - прим. ред.) был в опасном районе", - заявил президент США Дональд Трамп.Лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана, сообщали "Вести.Экономика".Очевидцы сообщают, что лайнер пытался вернуться в аэропорт с горящим двигателем."Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранским время", - сообщается на сайте авиакомпании.На борту было 176 человек, включая 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом было объявлено на пресс-конференции авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Из них 11 украинцев, среди погибших нет россиян. На борту были граждане Ирана - 82, Канады - 63, Украины - 2 + 9 (экипаж), Швеции - 10, Афганистана - 4, ФРГ - 3, Великобритании – 3.