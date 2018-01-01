ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В США заявили о попадании иранской ракеты в украинский лайнер

      20:44Распечатать

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Украинский Boeing 747 был по ошибке сбит иранскими вооруженными силами, сообщили CNN, Newsweek и CBS со ссылкой на источники в Минобороне США и администрации президента США.

      Украинский лайнер, потерпевший крушение 8 января недалеко от иранской столицы Тегерана, был поражен зенитной ракетной системой, сообщил Newsweek представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки.

      По словам собеседников, попадание было случайным.

      Противовоздушная оборона Ирана в районе аэропорта, вероятно, была активна после ракетного удара беспилотников США по кортежу иранского генерал-майора Касема Сулеймани на прошлой неделе.

      В ночь на 3 января в результате авиаудара США по кортежу автомобилей в районе аэропорта были убиты командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения.

      Активность ПВО Ирана в районе аэропорта сохранялась, и по ошибке был сбит взлетающий лайнер, принятый за враждебную цель. По данным Пентагона, радары зафиксировали инфракрасные следы двух ракетных пусков, а затем вспышку взрыва.

      "Подозреваю, что кто-то мог совершить ошибку. Он (лайнер - прим. ред.) был в опасном районе", - заявил президент США Дональд Трамп.

      Лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана, сообщали "Вести.Экономика".

      Очевидцы сообщают, что лайнер пытался вернуться в аэропорт с горящим двигателем.

      "Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранским время", - сообщается на сайте авиакомпании.

      На борту было 176 человек, включая 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом было объявлено на пресс-конференции авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Из них 11 украинцев, среди погибших нет россиян. На борту были граждане Ирана - 82, Канады - 63, Украины - 2 + 9 (экипаж), Швеции - 10, Афганистана - 4, ФРГ - 3, Великобритании – 3.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Иран, авиакатастрофа

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить