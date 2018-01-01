Иран заявил о подготовке к новым ударам по военным объектам США на Ближнем Востоке

Фото: PressTV

Власти Ирана готовят новые удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в качестве продолжения операции "Мученик Сулеймани", в рамках которой 8 января Тегеран произвел пуски баллистических ракет по двум военным базам США в Ираке.

"Даже если мы нанесем удар по каждой военной базе США, убьем Трампа, убьем его министра обороны – этого будет недостаточно для того, чтобы отомстить за кровь Хадж Касема (Сулеймани). Кровная месть за Хадж Касема должна принять вид изгнания США из региона". "Даже если мы нанесем удар по каждой военной базе США, убьем Трампа, убьем его министра обороны – этого будет недостаточно для того, чтобы отомстить за кровь Хадж Касема (Сулеймани). Кровная месть за Хадж Касема должна принять вид изгнания США из региона".