ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Иран заявил о подготовке к новым ударам по военным объектам США на Ближнем Востоке

      21:52Распечатать

      Фото: PressTV

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Власти Ирана готовят новые удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в качестве продолжения операции "Мученик Сулеймани", в рамках которой 8 января Тегеран произвел пуски баллистических ракет по двум военным базам США в Ираке.

      Об этом в комментариях журналистам в четверг, 9 января, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде.

      По данным агентства Fars, уже предпринятые, а также предполагаемые новые удары по американским базам на Ближнем Востоке направлены на то, чтобы заставить администрацию Трампа вывести американские войска из региона.

      Хаджизаде отметил, что Иран ранее выпустил 13 баллистических ракет по двум базам США в Ираке. При этом власти Ирана, по его словам, готовы выпустить "сотни ракет в первые часы" и "тысячи ракет" в рамках продолжения ударов по базам США на Ближнем Востоке. Новые обстрелы американских военных объектов со стороны Ирана, по его оценкам, могут продлиться "от 3 дней до недели".

      После убийства генерала Касема Сулеймани, произошедшего в ночь со 2 на 3 января поблизости от международного аэропорта Багдада, портал "Вести.Экономика" отмечал, что США в лице убитого, бывшего одним из наиболее высокопоставленных военных чиновников Ирана, создали нового мученика и существенно увеличили риски для своего дальнейшего военного присутствия на Ближнем Востоке.

      Некоммерческая организация "Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока" (MEMRI) на своих страницах в соцсетях в четверг, 9 января, опубликовала часть интервью генерала Амир-Али Хаджизаде, сделанного 6 января 2020 г., в рамках которого он заявляет:

      "Даже если мы нанесем удар по каждой военной базе США, убьем Трампа, убьем его министра обороны – этого будет недостаточно для того, чтобы отомстить за кровь Хадж Касема (Сулеймани). Кровная месть за Хадж Касема должна принять вид изгнания США из региона".


      Иран являлся одним из наиболее непримиримых противников США, а также Израиля и Саудовской Аравии, задолго до убийства Сулеймани в начале 2020 г.

      Однако комментарии о "кровной мести" и заявления о подготовке новых военных ударов по американским объектам "во имя мученика Сулеймани" вполне явно демонстрируют переход данного геополитического противостояния в новую, более острую фазу, в ходе которой между "гибридная война" между США и Ираном, а также их союзниками рискует перерасти в открытый военный конфликт.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: США, Иран, война, Ирак, Касем Сулеймани

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить