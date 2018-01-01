Иран заявил о подготовке к новым ударам по военным объектам США на Ближнем Востоке

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Фото: PressTV
Рубрики: Ближний Восток
Метки: США, Иран, война, Ирак, Касем Сулеймани
Военный конфликт с Ираном не поможет Трампу на президентских выборах
23:15
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