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      Банк России увеличил долю доллара и золота в резервах

      21:24Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Банк России увеличил долю доллара в структуре международных резервов и сократил долю евро и юаня, сообщается в обзоре регулятора.

      Доля доллара в резервах Банка России выросла с 21,8% до 24,2% за год к 30 июня 2019 г., следует из опубликованного 9 января "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

      Данные о деятельности Банка России по управлению активами публикуются не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.

      Доля евро снизилась за год с 32% до 30,6%, доля золота выросла с 16,8% до 19,1%, доля юаня сократилась с 14,7% до 13,2%, как и доля фунта стерлингов - до 6% с 6,3%. Сократилась и доля прочих валют в общей структуре резервов до 6,9% с 8,4%.

      В "прочие валюты" отнесены в том числе активы в японских иенах (3,7%), канадских (2,4%) и австралийских (0,8%) долларах.

      За рассматриваемый период величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличилась на $58,5 млрд и составила $516,8 млрд.

      Основным фактором их роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила.

      Другим фактором роста объема активов являлись сделки покупки золота у российских кредитных организаций и изменение цены золота за период. Частично рост активов был нивелирован изменением курсов иностранных валют к доллару США. C июля 2018 г. по июнь 2019 г. увеличились объемы государственных ценных бумаг иностранных эмитентов и объемы средств, размещенных в депозиты и на корреспондентских счетах ностро в иностранных банках.

      Объемы вложений Банка России в ценные бумаги международных организаций за рассматриваемый период незначительно уменьшились.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: Банк России, международные резервы, активы ЦБ, МРР, экономика РФ

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