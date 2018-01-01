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      Угроза войны не помешала американским рынкам расти

      09.01 19:27Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика" Американские фондовые рынки были в шаге новых рекордов всего через несколько часов после иранского ракетного удара по американским базам в Ираке, которые осуществил Тегеран в ответ на убийство генерал-майора Касема Сулеймани.

      Тем не менее президент Дональд Трамп заявил во время своей речи, что он не ожидает дальнейшего возмездия со стороны Тегерана, и отметил, что в результате обстрела ракет, выпущенных по военным базам США, потерь нет.

      "Никто из американцев не пострадал во время вчерашней атаки иранского режима", - сказал Трамп во время выступления в Вашингтоне в окружении группы высокопоставленных американских генералов и вице-президента Майка Пенса.

      "Все наши солдаты в безопасности, и нашим военным базам был нанесен минимальный ущерб", - отметил президент.

      "Иран, похоже, отступает, что хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира", - сообщил Трамп.

      Менее воинственные заявления, сделанные Трампом, который еще днем ​​разбрасывался угрозами в отношении Ирана, подтолкнули индексы S&P 500 Nasdaq Composite Index к внутридневным рекордам.

      "Нет сомнений, что беспокойство по поводу Ирана заставляет инвесторов быть на грани, - сказал старший стратег рынка LPL Financial Райан Детрик.- Акции могут быть нестабильными в течение некоторого времени, но исторически влияние на акции акций из-за геополитических явлений было краткосрочным".

      Действительно, аналитик LPL сказал, что S&P 500 снизился в среднем на 5% в ходе 20 основных геополитических событиях, связанных с нападением на Перл-Харбор в 1941 г. Тем не менее S&P 500 восстановил эти потери в среднем менее чем за 50 календарных дней.

      В ноябре 2018 г., после выхода из международной ядерной сделки, США восстановили санкции против нефтяного сектора Ирана в попытке оказать давление на Исламскую Республику.

      Вашингтон стремится сократить продажи иранской нефти до нуля, чтобы заставить Тегеран вести переговоры о более широкой сделке, которая также охватывала бы программу баллистических ракет Ирана и его роль в конфликтах на Ближнем Востоке.

      В то время как санкции нанесли ущерб торговле нефтью, Китай и Иран остаются партнерами на военном фронте. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Китай входил в тройку крупнейших партнеров Ирана по передаче оружия, экспортировав с 2008 по 2018 гг. оружие на сумму $269 млн.

      В 2016 г. Китай и Иран подписали соглашение об укреплении оборонного и военного сотрудничества и борьбе с терроризмом. В 2014 г. две страны провели свои первые совместные военно-морские учения в водах Персидского залива. В конце декабря 2019 г. в Индийском океане и Оманском заливе прошли совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая.

      Рубрики: Акции, США и Канада

      Метки: США, фондовые рынки

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