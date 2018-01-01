Россия и Китай обсудили ограничения на экспорт товаров

Китайская сторона провела переговоры с Россельхознадзором РФ, во время которых стороны обсудили вопрос ограничений на ввоз в Россию ряда видов продукции китайских предприятий, говорится в сообщении российского ведомства.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Россельхознадзор с лета 2019 г. ввел ряд ограничений на импорт из Китая некоторых видов продовольствия в Россию из-за проблем с качеством товаров. С 10 августа прошлого года приостановлен ввоз семечковых и косточковых культур (включая яблоки, сливы и персики) из Китая, с 6 января 2020 г. ограничен импорт цитрусовых, а с 9 января - продукции аквакультуры."Сегодня в Москву прилетела делегация Главного таможенного управления Китая. Сейчас приходят переговоры с Россельхознадзором. Консультации будут продолжены и завтра. Стороны крайне обстоятельно обсуждают сложившуюся ситуацию, связанную с ограничениями на поставки в Россию из Китая продукции аквакультуры, семечковых, косточковых и цитрусовых культур", - сообщает ведомство.Кроме того, участники обсуждают развитие двусторонней торговли в целом."Цель переговоров - определить меры, которые необходимо принять для урегулирования ситуации, усиления взаимодействия и выработки единого понимания проблемных вопросов", - добавили в Россельхознадзоре.Китай - один из ведущих поставщиков рыбы и морепродуктов в Россию. По данным ФТС РФ, в 2018 г. импорт мороженой рыбы из КНР составил 36,2 тыс. тонн (12% в общем объеме импорта, третье место после Фарерских островов и Чили), рыбного филе - 20,3 тыс.тонн (28,9%, первое место), ракообразных - 7,4 тыс. тонн (18%, третье место после Индии и Гренландии), моллюсков - 13,7 тыс. тонн (70%, первое место).Кроме того, КНР - достаточно крупный поставщик цитрусовых. По данным ФТС, импорт цитрусовых из КНР в 2018 г. составил 180,1 тыс. тонн (10,7% в общем объеме поставок), страна занимала четвертое место среди стран-поставщиков. Основным экспортером цитрусовых в РФ была Турция: поставки составили 578,5 тыс. тонн (34,4%).