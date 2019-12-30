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      Почему Швеция отказалась от отрицательных ставок?

      08:23Распечатать

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Отрицательные ставки скоро исчезнут - такого мнения придерживаются многие экономисты. Центральный банк Швеции уже отказался от этой идеи и вернул свою ставку к нулевому значению. Почему это было сделано?

      Отрицательные ставки - это по большому счету разрушение финансовой системы и ее функций. Это идея, основанная на ошибках многих центральных банков и некоторых их экономистов, которые начинают с неправильного диагноза.

      Они считают, что экономические агенты не берут достаточно количество кредитов и не инвестируют в бизнес, поскольку хотят сэкономить, а значит, нужно ввести штрафы за сбережения. Примерно так выглядит сама идея отрицательных ставок, и во многом она просто нелепа.

      Низкая инфляция и слабый экономический рост не являются следствием избыточных сбережений. Они являются следствием избыточного долга, зомбирования экономики путем субсидирования секторов с низкой производительностью и высоким уровнем долга.

      Исторические свидетельства отрицательных ставок показывают, что они не помогают уменьшить долг, напротив, они его стимулируют. Отрицательные ставки не укрепляют кредитоспособность семей, поскольку цены на активы (недвижимость и т. д.) стремительно растут из-за избытка денежных средств, а более низкая стоимость долга не компенсирует больший риск.

      Рост инвестиций и кредитов сдерживается не потому, что экономические агенты невежественны или слишком сильно экономят, а потому, что у них есть память. Домохозяйства и предприятия более осторожны в своих решениях об инвестициях и расходах, потому что они правильно понимают, что реальность экономики, которую они видят каждый день, не соответствует стоимости и количеству денег.

      Глупо полагать, что семьи и компании не тратят и не инвестируют, просто они тратят меньше, чем того хотят центральные банки, которые также называют органами центрального планирования.

      Но проблема-то не в домохозяйствах, а в том, что центральные планировщики берут за базовый сценарий период с 2001 по 2007 гг. и считают, что именно такими темпами должна развиваться экономика и кредитование, хотя для многих очевидно, что тогда надувался один из самых масштабных "пузырей", который в итоге лопнул, едва не похоронив всю мировую экономику.

      Центробанк против отрицательных ставок. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом перед депутатами. Она объяснила, чем чревато такое введение ставок и как это отразится на росте кредитования.

      На уровне стран происходит примерно то же самое. Государственный долг торгуется с искусственно низкой доходностью, и вместо ускорения экономического роста отрицательные ставки делают правительства более зависимыми от дешевого долга. Политики отказываются от любых реформистских побуждений и предпочитают накапливать больше долгов.

      Финансовые репрессии центральных банков начинаются с неверного диагноза, предполагая, что слабый рост и инфляция ниже целевого уровня являются проблемой спроса и в конечном итоге появляются новые "пузыри".

      Политику отрицательных ставок могут защищать только люди, которые никогда не инвестировали и не создавали бизнес, потому что никто из тех, кто работал в реальном секторе, не может поверить, что подобные финансовые репрессии заставят экономических агентов брать гораздо больше кредитов и развивать экономику.

      Отрицательные ставки разрушают восприятие риска, они приносят выгоду самым безрассудным инвесторам и позволяют существовать самым неэффективным компаниям.

      Власти Швеции одумались и отказались от такой политики. Страна запустила отрицательные ставки почти пять лет назад, но теперь признала ошибку.

      Самое интересное, что ЦБ Швеции изменил политику отрицательных ставок именно из-за риска экономического спада: факты показывают, что инвестиционные и потребительские расходы не увеличиваются, а, наоборот, падают.

      Рубрики: ЦБ мира

      Метки: ЦБ, отрицательные ставки, Швеция, центробанки, nirp

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