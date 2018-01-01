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      Мировая экономика потеряла более $8 млрд из-за отключений интернета

      09.01 20:04Распечатать

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Мировая экономика потеряла $8,05 млрд в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран. Это посчитали специалисты компании Top10VPN.

      Отключения происходили в 21 стране, их было 122, а их общая продолжительность составила более 18 тыс. часов. По сравнению с 2016 г. цена отключения для мировой экономики выросла на 235%. При этом прошлый год оказался в этом плане рекордным.

      "Отключения интернета приводят к остановке всей цифровой экономики, - сказал Сэмюэл Вудхэмс, глава отдела по цифровым правам в Top10VPN. - Они также наносят долгосрочный ущерб, способствуя потере доверия инвесторов и наносят вред неформальной экономике, нарушая приток денег, который обеспечивают социальные медиаплатформы и мобильные денежные транзакции".

      Среди стран лидером по стоимости отключений был Ирак: экономика этой страны заплатила за это $2,3 млрд, Судан ($1,9 млрд), Индия ($1,3 млрд), Венесуэла ($1,1 млрд) и Иран ($611 млрд). Как отмечают аналитики, чаще всего интернет отключали в ответ на протесты и массовые беспорядки.

      Выводы, содержащиеся в отчете Top10VPN, подкрепляют растущую тенденцию по усилению правительственного контроля интернета во всем мире. Ряд стран уже официально законодательно закрепили контроль над интернетом.

      В России, например, с 1 ноября вступил в силу закон о "суверенном рунете", разрешающий правительству блокировать интернет-трафик из-за пределов страны в экстренных случаях и требующий от поставщиков услуг фильтровать и перенаправлять трафик.

      Роскомнадзору даны полномочия определять правила маршрутизации трафика российских операторов. В конце октября правительство постановило проводить учения в рамках "закона о суверенном рунете" не реже раза в год.

      В Китае действует "Великий файервол", который замедляет трансграничный интернет-трафик и блокирует доступ к отдельным зарубежным сайтам.

      Больше всего пострадали от отключений интернета WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

      Ожидается, что в этом году отключения интернета продолжатся, несмотря на их негативное влияние на глобальную экономику, права человека и демократические процессы. Потери для глобальной экономики, скорее всего, тоже возрастут. "Поскольку глобальная цифровая экономика продолжает расти, экономическое воздействие отключений интернета будет только возрастать", - резюмировал Вудхэмс из Top10VPN.com.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: интернет, рунет, отключение интернета, суверенный рунет

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